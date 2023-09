Συμφωνία των απεργών συγγραφέων του Χόλιγουντ με τα στούντιο

Σε προκαταρκτική συμφωνία κατέληξαν οι συνομιλίες των συγγραφέων του Χόλιγουντ με τα μεγάλα στούντιο χθες Κυριακή.

Η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό της μίας από τις δύο μεγάλες απεργίες, εξαιτίας των οποίων έχει «παραλύσει» μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής των ΗΠΑ. Σοβαρό πλήγμα έχει δεχτεί η οικονομία της Καλιφόρνιας.

Η συμφωνία αφορά σε σύμβαση τριετούς διάρκειας, η οποία θα πρέπει να λάβει έγκριση από την ηγεσία του σωματείου Συγγραφέων της Αμερικής (WGA,) καθώς και από τα μέλη του, πριν τεθεί σε ισχύ.

Η WGA, η οποία εκπροσωπεί 11.500 συγγραφείς κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική», καθώς φέρεται να διασφαλίζει «σημαντικά κέρδη, καθώς και προστασία για τους συγγραφείς».

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 25, 2023