Φλόριντα: Οι Αρχές θανάτωσαν αλιγάτορα που περιφερόταν με ανθρώπινα μέλη στα σαγόνια του

Ενας αλιγάτορας μήκους τεσσάρων μέτρων θανατώθηκε στη Φλόριντα όταν εντοπίστηκε να περιφέρεται με ανθρώπινα μέλη στα σαγόνια του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μάρτυρας στα τοπικά Μέσα, είδε τον αλιγάτορα μέσα στο κανάλι Λάργκο να κρατά στα σαγόνια του το κάτω μέρος του κορμού μιας γυναίκας.

«Πρόσεξα πως είχε ένα σώμα στο στόμα του, σαν κάτω κορμό, οπότε με το που το είδα, πήγα κατευθείαν στην Πυροσβεστική. Ηταν η πρώτη φορά που έβλεπα κροκόδειλο στη ζωή μου κι έτσι σκέφτηκα πως ήταν κουλ, αλλά μόλις είδα πως κάτι είχε στο στόμα του, αναρωτήθηκα τι είναι; Είναι κούκλα;» ανέφερε ο Τζαμάρκους Μπούλαρντ που πήγαινε για συνέντευξη για δουλειά όταν είδε το τεράστιο ερπετό.

«Αυτό που είχε στα σαγόνια του ήταν λευκό και χλωμό. Το είχε μαγκώσει στα σαγόνια του και κολυμπούσε πίσω στον βυθό του καναλιού. Δεν μπορούσα να διανοηθώ πως ήταν άνθρωπος».

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πινέλας, το ζώο θανατώθηκε, ενώ στο σημείο βρέθηκαν μέλη της 41χρονης Σαμπρίνα Πέκαμ.

DEADLY ALLIGATOR ATTACK: Police in Florida are investigating a suspected alligator attack in Largo after a body was found in the area where a large alligator was seen near a puddle of blood. pic.twitter.com/vqkwCLAgJR

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 22, 2023