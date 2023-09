Ο Usher θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl 2024

Οκτώ μήνες μετά την πολυσυζητημένη εμφάνιση της Ριάνα στο ημίχρονο του Super Bowl 2023, η διοργάνωση ανακοίνωσε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα ερμηνεύσει τις επιτυχίες του πάνω σε μία από τις πιο διάσημες σκηνές του κόσμου. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό καλλιτέχνη της R&B Usher.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των NFL, Apple Music και Roc Nation, ο σταρ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στη σκηνή του Allegiant Stadium, στον τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στο Λας Βέγκας στις 11 Φεβρουαρίου του 2024.

«Είναι τιμή μου που καταφέρνω επιτέλους να εξασφαλίσω μια εμφάνιση στο Super Bowl, ήταν κάτι που είχα στη λίστα με τα όνειρά μου», ανέφερε ο Usher σε δήλωσή του. «Ανυπομονώ να παρουσιάσω στον κόσμο ένα σόου διαφορετικό από όσα έχει δει από εμένα στο παρελθόν» πρόσθεσε.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός και χορευτής ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή μετά το 2011, όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του συγκροτήματος The Black Eyed Peas. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει τις sold-out εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας με τίτλο «My Way The Las Vegas Residency», οι οποίες έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές. Ο βραβευμένος με οκτώ Γκράμι ερμηνευτής, ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, έκανε το ντεμπούτο του στη μουσική σκηνή το 1994.

«Ο Usher είναι ένας εμβληματικός καλλιτέχνης του οποίου η μουσική έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο πολιτιστικό τοπίο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος της μουσικής του NFL.

Οπως αναφέρει το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Associated Press, o σταρ της R&B αναμένεται να προστεθεί στη λίστα των κορυφαίων καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του Super Bowl, όπως οι Μπιγιόνσε, Μαντόνα, Eminem, U2, Lady Gaga και Μάικλ Τζάκσον.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Associated Press