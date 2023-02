Ριάνα: Από τα «αλώνια» του Super Bowl στα «σαλόνια» των Όσκαρ

Όλοι περίμεναν την εμφάνιση της Ριάνα στο Super Bowl με την ελπίδα πως θα είναι η ευκαιρία να μας δώσει μία γεύση από νέα μουσική και τελικά… όλοι κατέληξαν να μιλάνε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη-αστραπή της σταρ που εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά.

Τι κι αν αναμένει τον ερχομό του δεύτερου παιδίού της με τον A$AP Rocky, τίποτα δεν σταματά τη Ριάνα από το να εμφανιστεί και στα Όσκαρ, ακριβώς έναν μήνα μετά από το «15λεπτο της δημοσιότητάς» της στον αγώνα του Super Bowl.

Super Bowl LVII: Μια κοιλιά της Ριάνα δεν φέρνει την άνοιξη

Στην 95η απονομή των βραβείων της Ακαδημίας η σταρ από τα Μπαρμπέιντος θα ανέβει στη σκηνή για να πει το «Lift Me Up». Το τραγούδι δηλαδή, που ακούστηκε στο soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever» και χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Χρυσό Αγαλματίδιο στη Ριάνα στη κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού.

Στις υπόλοιπες υποψηφιότητες της κατηγορίας βρίσκουμε τη Lady Gaga με το κομμάτι «Hold My Hand» από το «Top Gun: Maverick», τον Ντέιβιντ Μπερν και τη Μίτσκι για το «This Is A Life» από το «Everything, Everywhere, All At Once», το «Applause» από την Ντάιαν Γουόρεν και το «Tell It Like A Woman» και το «Naatu Naatu» από τους Rahul Sipligunj & Kaala Bhairava και την ταινία «RRR» (που είναι μάλιστα η πρώτη υποψηφιότητα για ινδική ταινία που δεν αφορά την κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας στην ιστορία του θεσμού).

Όσο, λοιπόν, οι φαν της τραγουδίστριας περιμένουν αν θα βγάλει νέα μουσική ή αν έστω θα κερδίσει το πρώτο της Όσκαρ, έχουν και κάτι ακόμα να αναμένει από τη «Riri».