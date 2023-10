Αστεροειδής ονομάστηκε «Fraser» προς τιμήν της τραγουδίστριας των Cocteau Twins

Η Διεθνής Αστρονομική Ενωση (IAU) ονόμασε έναν αστεροειδή «Fraser», προς τιμήν της τραγουδίστριας των Cocteau Twins, Ελίζαμπεθ Φρέιζερ.

Η δισκογραφική εταιρεία 4AD των Cocteau Twins ανακοίνωσε τα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι το ουράνιο σώμα ανακαλύφθηκε το 2013.

Θα περάσουν εκατομμύρια χρόνια έως το ενδεχόμενο ο αστεροειδής «Fraser» να συγκρουστεί με Γη, που σημαίνει ότι δεν θα αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα. Η 4AD δημοσίευσε επίσης ένα διάγραμμα της τοποθεσίας του «Fraser» στον ουρανό.

Yesterday, after 10 years of research, the International Astronomical Union have named the asteroid 2013 TF19, “Fraser”, after Elizabeth Fraser.

Learn more about the astroid on @nasa‘s website. https://t.co/KdNvLv3JGK pic.twitter.com/rpojT9ULfI

— 4AD (@4AD_Official) September 28, 2023