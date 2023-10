Βίνσεντ βαν… Πίκατσου: Εξι έργα του βαν Γκογκ με πρωταγωνιστές Πόκεμον

Κάτω από το γκρι καπέλο, το γνώριμο γενειοφόρο πρόσωπο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ που ασυναίσθητα περιμένει να δει το μάτι, απουσιάζει.

Στη θέση του δημιουργού της διάσημης αυτοπροσωπογραφίας βρίσκεται μία κίτρινη, απρόσμενη ύπαρξη, εξίσου αναγνωρίσιμη – αν όχι και περισσότερο. Είναι ο Πίκατσου που έχει καταλάβει ως πρωταγωνιστής έναν από τους έξι πίνακες με Πόκεμον του Ολλανδού ζωγράφου.

Η έκθεση Pokémon x Van Gogh Museum στο μουσείο Βαν Γκογκ του Άμεστερνταμ είναι μια ευφάνταστη έμπνευση για την προσέλκυση ενός νέου, ηλικιακά, κοινού. Οι ιθύνοντες νόες επιστράτευσαν το πιο διάσημο Πόκεμον για να καλλιεργήσει στα παιδιά το ενδιαφέρον για την τέχνη ενός από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του 19ου αιώνα.

«Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στη νεότερη γενιά να γνωρίσει την τέχνη και τη ζωή του Βίνσεντ βαν Γκογκ με έναν αναζωογονικό τρόπο» εξηγεί η Εμιλι Γορντένκερ, διευθύντρια του μουσείου.

Exciting news! 🎁 Our collaboration with @Pokémon starts tomorrow and runs until 7 Jan 2024. Come and visit the presentation or complete the art-hunt to receive a Pokémon TCG promo card 🕵️‍♂️🕵️‍♀️ (subject to availability). See you soon? pic.twitter.com/YD5CxahXq2

