Τραγωδία στη Βενετία: «Εσωσα κοριτσάκι μέσα από τις φλόγες»

Εργάτης από την Γκάμπια μαζί με συνάδελφό του είναι, μεταξύ άλλων, οι ήρωες της πολύνεκρης τραγωδίας με το λεωφορείο που έπεσε από την αερογέφυρα του Μέστρε στην Ιταλία το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μπουμπακάρ Τουρέ δήλωσε ότι βοήθησε τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να βγάλουν τέσσερα άτομα από το φλεγόμενο όχημα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. «Κατάφερα να βγάλω και μικρό σκυλί», είπε ο νεαρός.

Οι δύο εργαζόμενοι, μετά τη βάρδιά τους –το εργοστάσιο απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον τόπο της τραγωδίας– είδαν τη σκηνή του δυστυχήματος σχεδόν ζωντανά και αμέσως έτρεξαν προς το λεωφορείο, που είχε πιάσει φωτιά, για να βοηθήσουν.

A bus filled with tourists in Venice, Italy, plunged off an overpass guardrail, crashed near train tracks and exploded on Tuesday evening. At least 21 people on board have died, and more than a dozen were injured. https://t.co/JmUG7nder8 pic.twitter.com/2G6vmaeC1B

— The New York Times (@nytimes) October 4, 2023