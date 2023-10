Βενετία: «Το λεωφορείο δεν συγκρούστηκε με άλλα οχήματα», λέει εισαγγελέας

Δεν προκύπτει, μέχρι τώρα, ότι το λεωφορείο που έπεσε χθες βράδυ από αερογέφυρα του Μεστρέ στην Ιταλία συγκρούστηκε με άλλα οχήματα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Βενετίας. Συνολικά 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 15 τραυματίσθηκαν κατά το τραγικό δυστύχημα.

Το ηλεκτρικό λεωφορείο, που μετέφερε ξένους τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν από εκδρομή στη Βενετία, έπεσε από αερογέφυρα ύψους περίπου 15 μέτρων, χτύπησε στο έδαφος και πήρε φωτιά.

Fatalities reported after a bus carrying tourists crashed off an overpass in Venice, Italy https://t.co/DBAKwwgTDA pic.twitter.com/iY7Nf5j1q4

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχουν μέχρι τώρα αποκαλύψει ότι η πρώτη πρόσκρουση του λεωφορείου στο κιγκλίδωμα πραγματοποιήθηκε περίπου 50 μέτρα πριν από το σημείο της πτώσης.

#WATCH | At least 21 people died after a city bus carrying tourists to a campground crashed off an overpass near Venice in northern Italy and caught fire, the city’s prefect Michele Di Bari said: Reuters pic.twitter.com/rMNjksucn0

— ANI (@ANI) October 3, 2023