Τραγωδία στη Βενετία: «Υποθέτουμε ότι ο οδηγός αρρώστησε» – Τι ερευνούν οι αρχές

Οι ιταλικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος με λεωφορείο κοντά στη Βενετία, στο οποίο 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, και 15 τραυματίστηκαν.

Οπως έγινε γνωστό, οκτώ άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται στην εντατική, εκ των οποίων τα δύο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τετράχρονο κορίτσι φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Το ηλεκτρικό λεωφορείο, που μετέφερε ξένους τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν από εκδρομή στη Βενετία, έπεσε από αερογέφυρα ύψους περίπου 15 μέτρων, χτύπησε στο έδαφος και πήρε φωτιά στην περιοχή Μέστρε της Ιταλίας, αργά την Τρίτη.

Το δυστύχημα συνέβη σε ευθύ και συνήθως πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μέστρε με το ιστορικό κέντρο της Βενετίας, όπου κηρύχθηκε ημέρα πένθους.

Τα ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι στους νεκρούς περιλαμβάνονται τέσσερις ή πέντε Ουκρανοί, ένας Γερμανός τουρίστας και ο Ιταλός οδηγός. Το ANSA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ότι ένα μωρό και ένας 12χρονος σκοτώθηκαν.

Το Adnkronos, άλλο πρακτορείο ειδήσεων, ανέφερε ότι Γερμανοί, Γάλλοι, Κροάτες, Ισπανοί και Αυστριακοί είναι μεταξύ των τραυματιών.

«Υποθέτουμε ότι ο οδηγός αρρώστησε», δήλωσε ο περιφερειακός πρόεδρος του Βένετο, Λούκα Ζάια, στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5, προσθέτοντας ότι οι μαρτυρίες και τα πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος θα δώσουν πρόσθετες ενδείξεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πούμε τι συνέβη», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας της Βενετίας Μπρούνο Τσέρτσι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τα συντρίμμια του λεωφορείου, ηλεκτρικού οχήματος ηλικίας περίπου ενός έτους ελέγχονται, ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης από τις μπαταρίες του, ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Ο επικεφαλής της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το λεωφορείο, Μάσιμο Φιορέσε, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι είχε δει βίντεο πριν από το ατύχημα.

