Σεισμός 6,6 βαθμών ανοιχτά της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών καταγράφηκε στις 11.00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05.00 ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο 550 χιλιόμετρα νότια του Τόκιο, κοντά στο νησί Τορισίμα, σε βάθος δέκα χιλιομέτρων, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι ύψους ενός μέτρου στα νησιά Ιζού και 0,2 μέτρων στην ηπειρωτική Ιαπωνία που βρέχεται από τον Ειρηνικό και στα νησιά Ογκασάουρα.

Tsunami advisory issued for Japan’s Izu island chain following earthquake in Pacific Ocean: weather agency.https://t.co/T2XjjeHb0K#KyodoNewsPlus

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) October 5, 2023