Τυφώνας Κοϊνού: Η Ταϊβάν επλήγη από τον τρίτο ισχυρότερο άνεμο της ιστορίας, ταχύτητας 342,7 χλμ/ώρα

Ένας ισχυρός κυκλώνας κατηγορίας τέσσερα προκάλεσε μία από τις θυελλώδεις ριπές αέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, τραυματίζοντας σχεδόν 200 ανθρώπους κατά το πέρασμά του από τα νότια της Ταϊβάν, σήμερα Πέμπτη.

Πλήττοντας τα ανοιχτά του νησιού Λανιού το βράδυ της Τετάρτης, ο τυφώνας Κοϊνού προκάλεσε ανέμους ταχύτητας 342,7 χλμ/ώρα (95,2 μ./δευτερόλεπτο) που κατέστρεψε και το ανεμόμετρο της αρμόδιας υπηρεσίας μέτρησης. Πρόκειται για το ισχυρότερο ανάλογο φαινόμενο στην Ταϊβάν από το 1986.

Όμως, οι ριπές δεν ήταν οι ισχυρότερες μόνο στην Ταϊβάν, αλλά και οι τρίτες ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε όλο τον κόσμο.

There have been power cuts, injuries, one reported death and widespread disruption across the island. https://t.co/LcZIuujrBr | Simon pic.twitter.com/pxJJ61BNgf

Το ρεκόρ είχε τεθεί το 1934 όταν άνεμοι που έπνευαν με 372 χλμ./ώρα καταγράφηκαν στο όρος Ουάσινγκτον του Νιου Χαμσάιρ. Την ιστορική αυτή τιμή ωστόσο κατέρριψαν οι άνεμοι ταχύτητας 480 χλμ/ώρα που σάρωσαν το 1996 το Μπάροου Άιλαντ της Δυτικής Αυστραλίας.

Ο Κοϊνού -που σημαίνει «κουτάβι» στα ιαπωνικά- έπληξε την χερσόνησο Χενγκτσούν της Ταϊβάν ως τυφώνας κατηγορίας τέσσερα, με την πυροσβεστική υπηρεσία να αναφέρει 190 τραυματισμούς, κυρίως σε παράκτιες πόλεις. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, πάνω από 62.000 σπίτια και επιχειρήσεις είχαν μείνει δίχως ρεύμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κύματα άνω των επτά μέτρων, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρασύρσεις ανθρώπων και, σύμφωνα με βίντεο από πληγείσες περιοχές, σημαντικές ζημιές.

The eye of the storm, allowing for a glimpse of the mess already made by #Koinu. I saw ambulances and a hearse go by earlier. Possibly more damage to come. pic.twitter.com/czfnyn7YrP

— Sally Jensen Cusicahua (@sljnsn) October 4, 2023