Κατακραυγή για την εγκατάλειψη 140 γάτων σε έρημο του Αμπού Ντάμπι – Δεκάδες πέθαναν εγκλωβισμένες σε κλουβιά

Διεθνή κατακραυγή και έρευνα από την κυβέρνηση προκάλεσε η εγκατάλειψη δεκάδων γατών σε έρημο του Αμπού Ντάμπι.

Γάτες κάθε ράτσας εγκαταλείφθηκαν μέσα στα κλουβιά τους, όπου βρήκαν βασανιστικό θάνατο, ή αφέθηκαν ελεύθερες στην έρημο χωρίς νερό, φαγητό και σκιά, σύμφωνα με τον Τσικού Σεργκίλ, που συμμετείχε στην ομάδα διάσωσης των ζώων.

Οπως μεταδίδει το CNN, τα ζώα εγκαταλείφθηκαν κοντά στο κρατικό καταφύγιο ζώων του Αμπού Ντάμπι. Για το συμβάν το καταφύγιο δήλωσε άγνοια, αρνούμενο να σχολιάσει περαιτέρω.

Οι ομάδες διάσωσης περισυνέλεξαν 50 νεκρές γάτες, ενώ μετέφεραν 95 ζωντανές, αν και σε κακή κατάσταση, αποστεωμένες και αφυδατωμένες. Εντόπισαν ακόμη ένα γκόλντεν ρετρίβερ ζωντανό και ένα χάσκι νεκρό. Κάποια από τα ζώα ήταν τσιπαρισμένα.

Σημειώνεται πως μέσα στην πόλη του Αμπού Ντάμπι οι θερμοκρασίες της εποχής ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται υψηλότερα στην έρημο.

A tragedy in Al Falah area of #AbuDhabi. Rescuers uncovered a horrific scene of over 100 #cats & some dogs who had been cruelly dumped in the desert (close to renowned Falcon Hospital) & left to die in scorching temperatures with no food, water and shelterhttps://t.co/iidApfg67o pic.twitter.com/urcdaHZK9q

— OIPA International (@OIPAInternation) October 3, 2023