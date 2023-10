Μέση Ανατολή: Τα μηνύματα του διαγγέλματος Μπάιντεν

Στη μόλις δεύτερη ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο, στη διάρκεια όλης της προεδρικής του θητείας, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες, πρωτίστως των Ηνωμένων Πολιτειών, να στηρίξουν το μέτωπο κατά της απολυταρχίας, η οποία ενισχύεται παγκοσμίως, όπως είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέδεσε τον πόλεμο του Πούτιν κατά του Κιέβου με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Η στήριξη που καλούνται να προσφέρουν οι Αμερικανοί πολίτες αφορά κυρίως την παροχή οικονομικής βοήθειας τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς την Ουκρανία.

«Η Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι, όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα για τον τρόμο, όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για την επιθετικότητα, προκαλούν περισσότερο χάος και θάνατο και περισσότερη καταστροφή. Συνεχίζουν και το κόστος και οι απειλές για την Αμερική και τον κόσμο αυξάνονται», ανέφερε ο Μπάιντεν.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιήθηκε την επομένη της επιστροφής του από επίσκεψη-αστραπή στο εμπόλεμο Ισραήλ, κατά την οποία υπογράμμισε την αλληλεγγύη της Ουάσιγκτον στον μακροχρόνιο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή.

Ενόψει της ενδεχόμενης κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή, ο Μπάιντεν κατά τη 15λεπτη ομιλία του παρουσίασε με σαφήνεια τους κινδύνους, τονίζοντας ότι ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η Χαμάς «αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές», και οι δύο θέλουν να «εκμηδενίσουν πλήρως μία γειτονική δημοκρατία».

Ο Μπάιντεν συνέδεσε τη νέα μάχη στο Ισραήλ με την εισβολή στην Ουκρανία, σε μία προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να αναζωογονήσει την εξασθενημένη υποστήριξη σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Με την πρωινή ομιλία του επιχείρησε να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τους λόγους για τους οποίους δύο συγκρούσεις στην άλλη πλευρά του πλανήτη είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης του αυταρχισμού.

Ο Μπάιντεν είναι έτοιμος να υποβάλει την Παρασκευή αίτημα για τεράστιες δαπάνες ύψους 100 δισ. δολ. που θα περιλαμβάνουν βοήθεια προς την Ουκρανία και το Ισραήλ.

Το χαρακτήρισε «επείγον αίτημα» που θα παράσχει «πρωτοφανή δέσμευση για την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Πρόκειται για έξυπνη επένδυση που θα αποδώσει μερίσματα για την αμερικανική ασφάλεια για πολλές γενιές. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από κινδύνους. Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ειρηνικό, πιο ευημερούντα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να υπερβεί ιδεολογικά εμπόδια αν επιδιώξει να αποσπάσει το σύνολο της βοήθειας, η οποία θα πρέπει να λάβει έγκριση μέσω ψηφοφορίας στο Κογκρέσο.

Παρόλο που υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τη χρηματοδότηση του Ισραήλ, Ρεπουμπλικανοί έχουν αρχίσει να αντιδρούν στην αποστολή επιπλέον βοήθειας στην Ουκρανία. Το ζήτημα της έγκρισης της χρηματοδότησης γίνεται πιο περίπλοκο λόγω της πολιτικής παράλυσης στο Κογκρέσο.

We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.

I refuse to let that happen. pic.twitter.com/Ywjviuw3gF

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023