Μεσανατολικό – Live: 14η ημέρα πολέμου – Ολες οι εξελίξεις

Το υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως εκκενώνεται η πόλη Κιριάτ Σμόνα στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων κλιμακώνεται.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει πληθυσμό άνω των 20.000 ανθρώπων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον συνοριακό φράκτη.

The Minustry of Defense & the IDF announce the evacuation of the northern city of Kiryat Shmona’s residents to state-subsidized guesthouses. The implementation of the evacuation program was approved by DM Yoav Gallant. The IDF notified the mayor of Kiryat Shmona a short while ago