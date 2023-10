Νέα «πυρά» από Ερντογάν κατά Ισραήλ και Δύσης

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, με την άνευ όρων υποστήριξη που έχει από την Ευρώπη και την Αμερική, διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και ακριβώς 25 ημέρες», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στην τακτική της δαιμονοποίησης του Ισραήλ την οποία έχει (επαν)υιοθετήσει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

“The Israeli administration, backed with unconditional support by Europe and America, has been committing crimes against humanity in front of the entire world for exactly 25 days.”

«Η Δύση, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές χώρες, απέτυχαν για άλλη μια φορά να επιδείξουν ανθρωπισμό στη Γάζα. Ως αποτέλεσμα των άμεσων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον αμάχων, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 8.500 Παλαιστίνιοι, κυρίως μωρά, παιδιά και γυναίκες», συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος ο οποίος έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο αντι-δυτικής ρητορικής τις περασμένες εβδομάδες, με φόντα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ο Τούρκος ηγέτης υπογράμμισε μάλιστα ότι η Αγκυρα καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει «ότι οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου».

President Erdoğan:

“We think that the establishment of a new security mechanism in cooperation with the regional actors is necessary. We are ready to take responsibility if such a step is taken.”

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 31, 2023