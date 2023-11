Μέση Ανατολή – Live: Ολες οι εξελίξεις από τη 27η ημέρα του πολέμου

Αντιδράσεις προκάλεσε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της βρετανικής αλυσίδας καταστημάτων Marks & Spencer στο Instagram, στην οποία εμφανίζονταν καπέλα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας να καίγονται σε ένα τζάκι.

Η βρετανική αλυσίδα διέγραψε την εν λόγω ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη «για τυχόν ακούσια βλάβη που προκλήθηκε». Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκάλεσαν τη διαφήμιση ως «έμμεση αναφορά στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη» και ισχυρίστηκαν ότι η M&S «το έκανε εσκεμμένα».

«Η εικόνα που δημοσιεύθηκε ήταν απόσπασμα από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμισή μας, η οποία γυρίστηκε τον Αύγουστο, με κόκκινα, πράσινα και ασημί καπέλα στα παραδοσιακά χρώματα για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ωστόσο, καταργήσαμε την ανάρτηση μετά από τα σχόλια», αναφέρει η εταιρεία.

