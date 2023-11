Μια χειροβομβίδα – δώρο γενεθλίων σκότωσε Ουκρανό ταγματάρχη

Μια από τις χειροβομβίδες που παραδόθηκε σε συσκευασία δώρου για τα γενέθλιά του, ήταν αυτή που σκότωσε στενό συνεργάτη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Βαλερί Ζαλούζνι.

Ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ είχε επιστρέψει στο διαμέρισμά του έχοντας μαζί του τα δώρα από τους συναδέλφους. Καθώς τα άνοιγε μαζί με τον γιο του, εξερράγη η χειροβομβίδα.

Ο 39χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, αρχικά ο ανήλικος άρχισε να παίζει με τη χειροβομβίδα όταν «ο αξιωματικός την πήρε από το παιδί, τραβώντας την περόνη και προκαλώντας μια τραγική έκρηξη».

▪️Zaluzhny’s assistant, 39-year-old Gennady Chistyakov, was killed near Kiev

A grenade exploded in his house due to careless handling, police said. His son was also injured. The wife and daughter were not injured. During the inspection of the apartment, five more whole grenades… pic.twitter.com/VbcdwO9gRp

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 7, 2023