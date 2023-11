Ιαπωνία: Ενα νέο νησί «γεννήθηκε» μετά από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη

Η Ιαπωνία πρόσθεσε άλλο ένα νησί στο ήδη πλουσιότατο αρχιπέλαγός της, καθώς μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη, σε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων από το Τόκιο, «γέννησε» μια νέα εδαφική μάζα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μικροσκοπικό νησί αναδύθηκε μετά από μια σειρά εκρήξεων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο κοντά στο Ιβότο.

Ο Φουκάσι Μαένο, από το Ινστιτούτο έρευνας Σεισμών του πανεπιστημίου του Τόκιο, επιβεβαίωσε πως μια σειρά φρεατομαγματικών έκρηξεων -που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ μάγματος και νερού- σημειώθηκαν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρο από το Ιβότο, σχηματίζοντας μια νέα εδαφική μάζα διαμέτρου 100 μέτρων.

Have you ever seen a new island come to life?

Explosive eruptions off Iwoto island created a new islet in the Pacific, 1000 km south of Tokyo on Nov 4, 2023

[📹 Kazuhiro Ichikawa]pic.twitter.com/Ixktnv180g

— Massimo (@Rainmaker1973) November 7, 2023