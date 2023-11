ΗΠΑ: Συμφωνία Ισραήλ «για τετράωρες παύσεις» – Πιέσεις για μεγαλύτερη εκεχειρία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «η συμφωνία του Ισραήλ να τηρεί καθημερινή τετράωρη παύση μαχών στη βόρεια Γάζα για να επιτρέψει στους αμάχους να διαφύγουν είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Εχετε τον λόγο μου: Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την ασφάλεια των πολιτών και να επικεντρώνομαι στην αύξηση της βοήθειας για την ανακούφιση των δεινών του λαού της Γάζας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, είχε αποκαλύψει ότι ζήτησε τριήμερη εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συζητούν με το Ισραήλ για τη διάρκεια και τη συχνότητα των στρατιωτικών παύσεων, δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.

Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε μελλοντική απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα απαιτούσε μεγαλύτερη παύση πυρός για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευσή τους.

«Οι μάχες συνεχίζονται και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας», ανακοίνωσε από την πλευρά της η ισραηλινή κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, η δεύτερη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση στη Γάζα, η Ισλαμική Τζιχάντ, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ομήρους.

Πρόκειται για την 70χρονη Χάνα Κατσίρ, η οποία απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και για νεαρό αγόρι.

In the video, watch the message of the Israeli prisoner held by the Al-Quds Brigades, Hanna Katzir, in which the Brigades announced their willingness to release her for humanitarian reasons.

