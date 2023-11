Γάζα: Ο Μπάιντεν ζήτησε τριήμερη παύση της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι ζήτησε μια τριήμερη παύση του πυρός στη Γάζα και μια παύση ακόμα μεγαλύτερη για να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να εφαρμόζει «4ωρες παύσεις σε περιοχές της βόρειας Γάζας κάθε μέρα».

Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”

President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3

