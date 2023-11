Πίτερ Μπάιναρτ στην «Κ»: Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν σχέδιο

Ο Πίτερ Μπάιναρτ είναι μια ιδιαίτερη φωνή στον αμερικανικό πολιτικό διάλογο. Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Πολιτικής Επιστήμης στο City University of New York, editor-at-large στην προοδευτική επιθεώρηση Jewish Currents, σχολιαστής στο CNN και θρησκευόμενος Ιουδαίος, είναι σήμερα, στα 52 του, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων στην αμερικανοεβραϊκή κοινότητα. Η διαδρομή του, παλαιότερα, τον είχε οδηγήσει σε λιγότερο φιλειρηνικά μονοπάτια. Ως διευθυντής του περιοδικού New Republic (θέση που ανέλαβε σε ηλικία μόλις 28 ετών) είχε υποστηρίξει με πάθος την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ – όπως και πολλοί φιλελεύθεροι διεθνιστές που πίστευαν ακόμη τότε στη δύναμη των ΗΠΑ να επιβάλουν τη δημοκρατία με τα όπλα.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έξω από το πολυκατάστημα Macy’s, στο Μανχάταν. Ο Πίτερ Μπάιναρτ, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων στην αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, υπογραμμίζει πως δεν μπορεί να συμπαραταχθεί με όσους «ξεπλένουν» τη Χαμάς. Φωτ. Jeenah Moon / The New York Times

