Ισραήλ: Ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στην απομάκρυνση μωρών από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως είναι έτοιμες να απομακρύνουν σήμερα μωρά από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, όπου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δύο νεογέννητα πέθαναν και δεκάδες άλλα κινδυνεύουν επειδή έχουν τελειώσει τα καύσιμα για τις γεννήτριες του νοσοκομείου, εν μέσω σφοδρών μαχών στην περιοχή.

Οπως ανακοίνωσε στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αναμένεται να ανοίξει διάδρομος εκκένωσης από το Αλ Σίφα στην κεντρική αρτηρία της Γάζας προς Νότο. Στην ανάρτησή του, ο Αβιτσάι Αντραέ ενθαρρύνει τον κόσμο να κινηθεί νοτίως της Λωρίδας της Γάζας.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του μετά την απώλεια επικοινωνίας με τους ανθρώπους του στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

«Καθώς εξακολουθούμε να δεχόμαστε τρομακτικές αναφορές για επανειλημμένες επιθέσεις στο νοσοκομείο, εικάζουμε πως οι επαφές μας εντάχθηκαν στους δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και εγκαταλείπουν την περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, εκφράζει την «έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια των εργαζομένων Υγείας, των εκατοντάδων ασθενών και τραυματιών, μεταξύ των οποίων είναι μωρά που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη και εκτοπισμένοι που παραμένουν εντός του νοσοκομείου. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών φέρεται να είναι σχεδόν διπλάσιος από τη χωρητικότητά του».

.@WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts joined tens of thousands of displaced people and are fleeing the area. ⬇️ pic.twitter.com/SouW2W3cad

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 12, 2023