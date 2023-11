Ο πόλεμος στη Γάζα προκαλεί εκλογικούς πονοκεφάλους σε Μπάιντεν και Στάρμερ

Από το Λονδίνο έως το Παρίσι και από τις ΗΠΑ έως την Ασία, το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σχετικές με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Στο Λονδίνο, πάνω από 300.000 άτομα πραγματοποίησαν πορεία το Σάββατο, ζητώντας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν στο Ντέλαγουερ, κοντά στο σπίτι του προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορούν για «γενοκτονία» επειδή η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει το Ισραήλ στην τρέχουσα κρίση.

Παράλληλα ωστόσο, στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή μια πορεία κατά του αντισημιτισμού στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 άτομα, μεταξύ αυτών και η προερχόμενη από την άκρα δεξιά Μαρίν Λεπέν αλλά όχι και ο προερχόμενος από την άκρα αριστερά Ζαν Λικ Μελανσόν ο οποίος μάλιστα αποκήρυξε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ως συγκέντρωση «όσων υποστηρίζουν τη σφαγή που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι τις περασμένες εβδομάδες, ειδικά στη Γαλλία, είχαν αυξηθεί κατακόρυφα οι αντισημιτικού χαρακτήρα επιθέσεις.

Οσα έχουν συμβεί στην πολύπαθη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τις 7 Οκτωβρίου και έπειτα, με τις επιθέσεις από την πλευρά της Χαμάς και τις επιδρομές που ακολούθησαν σε αντίποινα από την πλευρά του Ισραήλ, ανοίγουν παλαιές πληγές όχι μόνο στην ίδια την περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και διεθνώς. Μαζί με τις εν λόγω πληγές ωστόσο, ανοίγουν και πολιτικά ρήγματα, όχι μόνο παραταξιακά αλλά ακόμη και εσωκομματικά.

Κιρ Στάρμερ (AP Photo/Jon Super)

Στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος των Εργατικών, είναι πια το φαβορί για να κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές που αναμένονται στη χώρα μέσα στο 2024.

Ωστόσο, η άρνηση του Στάρμερ να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχει προκαλέσει εξέγερση εσωκομματικά, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος Gzero του Eurasia Group. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών, το κόμμα πλέον «χάνει μουσουλμανικές ψήφους, αρκετές ώστε να χάσει και έδρες αν γίνουν εκλογές στη χώρα αύριο».

Τζο Μπάιντεν (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

Στις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά, ο χειρισμός της κρίσης στη Γάζα από τον Τζο Μπάιντεν έχει διχάσει τους Δημοκρατικούς οι οποίοι παρουσιάζονται να αποδοκιμάζουν σε ποσοστό σχεδόν 50% τη στάση που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος στο συγκεκριμένο θέμα (σύμφωνα με δημοσκόπηση του the Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research). Παράλληλα, δε, η υποστήριξη για τον Μπάιντεν μεταξύ των αραβικής καταγωγής ψηφοφόρων και των μουσουλμάνων έχει υποχωρήσει κατακόρυφα (από το 59% το 2020 στο 17% μεταξύ των Αραβοαμερικανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Arab American Institute) και ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκλογικές απώλειες τους Δημοκρατικούς σε πολιτείες όπως είναι το Μίσιγκαν και η Πενσιλβάνια όπου ζουν αρκετοί Αραβες και μουσουλμάνοι.

Με πληροφορίες από Gzero