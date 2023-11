Το κίνημα αμφισβητεί την Γκρέτα

Aντιδράσεις προκαλεί η ενεργός ανάμειξη της διάσημης ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ στο πλευρό των Παλαιστινίων. Η 20χρονη προπηλακίστηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Aμστερνταμ την ώρα που επιχείρησε να μιλήσει για τα δεινά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, καθώς οι οικολόγοι ομοϊδεάτες της την κατηγορούν πως επιχειρεί να εισάγει την ατζέντα της για το Μεσανατολικό στις περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις.

Από τη σκηνή που στήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης διαδήλωσης για το κλίμα στην ολλανδική πρωτεύουσα την Κυριακή, η 20χρονη προσκάλεσε δύο γυναίκες αφγανικής και παλαιστινιακής καταγωγής στη σκηνή. «Ως κίνημα υπέρ της κλιματικής δικαιοσύνης, πρέπει να ακούσουμε τις φωνές εκείνων που καταπιέζονται κι εκείνων που πολεμούν για την ελευθερία και το δίκαιο. Δεν μπορεί να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς παγκόσμια δικαιοσύνη», είπε.

Αφότου οι δύο γυναίκες ολοκλήρωσαν την τοποθέτησή τους επί περιβαλλοντικών αλλά και πολιτικών ζητημάτων, η Τούνμπεργκ πήρε ξανά το μικρόφωνο λέγοντας: «Οι άνθρωποι στην εξουσία δεν ακούν». Πριν τελειώσει την πρόταση αυτή, ένας άνδρας ανέβηκε στη σκηνή και τη διέκοψε αρπάζοντας το μικρόφωνο από το χέρι της. «Ηρθα εδώ για να διαδηλώσω υπέρ του περιβάλλοντος, όχι για να ακούσω πολιτικές απόψεις», είπε βιαστικά στο μικρόφωνο, καθώς το πλήθος τον γιουχάριζε. Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο φορούσε ένα σακάκι με το όνομα μιας ομάδας που ονομάζεται Βάτερ Νατούρλικ και έχει εκλεγμένα μέλη σε ολλανδικά συμβούλια για τη διαχείριση των υδάτων. Μετά την ήρεμη σχετικά απομάκρυνσή του, το πλήθος σε συντονισμό με την Τούνμπεργκ φώναξε συνθήματα.

Του περιστατικού είχε προηγηθεί μεγάλη πορεία στο κέντρο της πόλης, δέκα ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές που θα κρίνουν τη νέα σύσταση του ολλανδικού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια της πορείας είχαν ακουστεί πολλά παλαιστινιακά συνθήματα, συμπεριλαμβανομένου του «from the river to the sea Palestine will be free» (από το ποτάμι έως τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί), το οποίο καταδικάζεται έντονα από την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα, καθώς αναφέρεται σε αμφισβήτηση του δικαιώματος ύπαρξης του ισραηλινού κράτους.

Η ομιλία είχε διακοπεί ξανά πριν από την εισβολή του άγνωστου άνδρα, όταν οι συγκεντρωμένοι στην πρώτη σειρά ανέμισαν παλαιστινιακές σημαίες και ανάγκασαν τις διοργανώτριες αρχές να παρέμβουν.

Τον προηγούμενο μήνα η νεαρή Σουηδή ήρθε αντιμέτωπη με επικρίσεις για μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε είχε κατηγορηθεί πως δεν δείχνει την απαιτούμενη ενσυναίσθηση απέναντι στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Τα μπλεξίματα για την ακτιβίστρια δεν ήταν βέβαια ούτε τα πρώτα ούτε τα τελευταία. Πριν από μερικές εβδομάδες εκδόθηκε εις βάρος της καταδικαστική απόφαση από δικαστήριο της πατρίδας της, που την υποχρέωνε να πληρώσει 2.250 σουηδικές κορώνες, πρόστιμο για τη διατάραξη της κοινής ειρήνης και την αντίσταση κατά της Αρχής κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της προστασίας του κλίματος σε εμπορικό λιμάνι της πόλης Μάλμοε.