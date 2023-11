Γάζα: «Βαθύτατα σοκαρισμένος» ο Αντόνιο Γκουτέρες από τα πλήγματα σε δύο σχολεία του ΟΗΕ

O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα πως είναι «βαθύτατα σοκαρισμένος» από το γεγονός ότι δύο σχολεία του ΟΗΕ δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών στη Λωρίδα της Γάζας, με συνέπεια τον θάνατο ή τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καθώς αναζητούσαν καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

«Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ σε όλη τη Γάζα εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Διαβεβαιώνω ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι απαραβίαστες», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες.

UN Secretary-General Antonio Guterres said on Sunday that he was “deeply shocked” that two UN schools were struck in less than 24 hours in the Gaza Strip.#Gaza | #UnitedNations | #Hamas https://t.co/i37Iofx3Ys

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 19, 2023