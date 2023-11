Μπορεί ένα ουίσκι να πωλείται 2,7 εκατ. δολάρια; Ναι, αν είναι το «πιο περιζήτητο Macallan»

Hταν η ωρίμανση, η παλαίωση, η ετικέτα που έκαναν ένα Macallan 1926 το «πιο περιζήτητο σκοτς ουίσκι» στον κόσμο που πουλήθηκε έναντι 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία!

Το συγκεκριμένο Macallan ήταν ένα από τα μόλις 40 μπουκάλια που ωρίμασαν για εξήντα χρόνια σε βαρέλια sherry, στο αποστακτήριο της Macallan στο Μόρεϊ της Σκωτίας, κάτι που το καθιστά το παλιότερο βίνταζ Macallan που έχει παρασκευαστεί ποτέ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

A bottle of The Macallan 1926, described by Sotheby’s auction house as the “most valuable whisky in the world,” has gone under the hammer for a record £2.1 million ($2.7 million).https://t.co/9Om7QCJXes pic.twitter.com/vUNeuOAspW

— AFP News Agency (@AFP) November 18, 2023