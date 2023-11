Ετοιμος για την «επόμενη φάση» ο ισραηλινός στρατός

Τη στιγμή που αυξάνονται οι ελπίδες για συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ομήρων και πιθανή εκεχειρία, δεν διαπιστώνεται καμία χαλάρωση στο πεδίο των μαχών, ενώ τα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού εντείνονται.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιδιώκουν να εντείνουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Χαμάς στη νότια Γάζα, όπου στην προηγούμενη φάση της σύγκρουσης είχαν κληθεί να καταφύγουν οι άμαχοι από τη βόρεια Λωρίδα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μάλιστα ότι είναι έτοιμος για την «επόμενη φάση του πολέμου».

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, περίπου 13.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του, περιλαμβανομένων περισσότερων από 5.500 παιδιών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε τα στοιχεία αξιόπιστα, ενώ την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε χαρακτηρίσει τον αριθμό των νεκρών αμάχων «συγκλονιστικό και απαράδεκτο».

Ενοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι.

Επιπλέον, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι 40 παιδιά και βρέφη είναι μεταξύ των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Βρετανία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι ακόμη δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 26 ετών, σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα χθες Δευτέρα.

Τουλάχιστον 383 στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, οι περισσότεροι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται τέλος πως η Χαμάς σκόπιμα κρύβεται σε μη στρατιωτικές υποδομές, σε υπόγειες στοές κάτω από νοσοκομεία και προσφυγικούς καταυλισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει περικυκλώσει την πόλη Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, καθώς λέει ότι οι δυνάμεις του είναι «έτοιμες για την επόμενη φάση».

Η Τζαμπάλια βρίσκεται στα βόρεια της πόλης της Γάζας, όπου σημειώθηκαν κάποιες από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου.

Σε ενημέρωση πριν από λίγες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε 250 στόχους της Χαμάς στο τελευταίο 24ωρο, χρησιμοποιώντας μαχητικά και άλλα αεροσκάφη.

Οπως ανακοινώθηκε, «οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν τρία φρεάτια σηράγγων στην Τζαμπάλια, σε επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ενόπλων της Χαμάς».

Παράλληλα, εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί κοντά στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο και το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι φέρονται να έχουν παγιδευτεί μέσα στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, το οποίο είναι περικυκλωμένο από ισραηλινά τανκς.

Προηγούμενη ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με αναφορές, τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, δρ Μαρουάν Αλ Σουλτάν, δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι πυροβολισμοί εξακολουθούσαν να ακούγονται στις εγκαταστάσεις του.

Ο ίδιος, μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι περίπου 500 ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του ανταπέδωσαν πυρά, τονίζοντας πως ένοπλοι πυροβολούσαν μέσα από το νοσοκομείο, καθώς και ότι έλαβε «πολυάριθμα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες» αμάχων.

Το Ισραήλ κάλεσε και πάλι στους κατοίκους της βόρειας Γάζας να μετακινηθούν προς τα Νότια, τονίζοντας ότι ανοίγει διάδρομο μέχρι τις 4 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος έκανε επίσης λόγο για «προσωρινή τακτική αναστολή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» μέχρι τις 2 μ.μ. τοπική ώρα στην περιοχή Ταλ Αλ Σουλτάν, δυτικά της Ράφα.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ εκτιμούν ότι 1,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του εναντίον της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Μικρός αριθμός ξένων υπηκόων μπόρεσε να βγει από τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, αλλά στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι κάτοικοι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Την ώρα που ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίζεται από την αεροπορία του Ισραήλ, η είσοδος προμηθειών και ειδών πρώτης ανάγκης στον παλαιστινιακό θύλακο έχει απαγορευτεί, ενώ επιτρέπεται μεταφορά περιορισμένης μόνο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι εντάσεις αυξάνονται και στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, δύο δημοσιογράφοι και άμαχοι σκοτώθηκαν από ξεχωριστά ισραηλινά πλήγματα, ενώ ανταλλαγές πυρών σημειώνονταν στα σύνορα με το Ισραήλ.

“Israel” deliberately targeted #AlMayadeen‘s correspondent, Farah Omar, and cameraman Rabih Me’mari, killing them both after they had just ended their live broadcast from South #Lebanon. pic.twitter.com/EOvyiRkiM9

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 21, 2023