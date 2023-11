Σαμ Αλτμαν: Επιστρέφει στην OpenAI λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του

Η OpenAI δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον συνιδρυτή της Σαμ Αλτμαν, ώστε να επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος μόλις λίγες ημέρες μετά τη «μυστηριώδη» καθαίρεσή του.

Η εν λόγω απόλυση είχε πυροδοτήσει σειρά συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας, η οποία δημιούργησε το ChatGPT και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της άνθησης του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πέρα από την επιστροφή του Αλτμαν, η εταιρεία συμφώνησε σε μερική ανασύσταση του διοικητικού συμβουλίου που τον είχε αποπέμψει. Ειδικότερα, στο νέο ΔΣ θα ενταχθούν ο πρώην συνδιευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μπρετ Τέιλορ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς και ο διευθύνων σύμβουλος της Quora Ανταμ Ντ’ Αντζελο, εξήγησε η OpenAI σε μήνυμά της που ανήρτησε λίγο μετά τις 22:00 χθες Τρίτη.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στο OpenAI», είπε ο ίδιος ο Αλτμαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αγαπώ την OpenAI και όλα όσα έκανα τις τελευταίες ημέρες ήταν για να διατηρήσω ενωμένη αυτή την ομάδα για την αποστολή της», προσθέτει ο ίδιος.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

