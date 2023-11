Σαμ Αλτμαν: Τι οδήγησε στην απόλυση που συντάραξε τη Silicon Valley;

Αντιμέτωπη με ένα ενδοεταιρικό «δράμα» φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η εταιρεία τεχνολογίας OpenAI, η οποία ανέπτυξε το ChatGPT, στον απόηχο της ανακοίνωσης ότι ο CEO και συνιδρυτής της Σαμ Αλτμαν απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του.

Ο ίδιος ο Αλτμαν ανήρτησε την Κυριακή μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ, στην οποία φοράει ένα καρτελάκι επισκέπτη της εταιρείας και αναφέρει ότι αυτή «είναι η πρώτη και τελευταία φορά που φοράω ένα από αυτά».

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a

— Sam Altman (@sama) November 19, 2023