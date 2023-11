Guns N’ Roses: Μήνυση στον Axl Rose για σεξουαλική επίθεση

Για σεξουαλική επίθεση σε βάρος γυναίκας το 1989 καταγγέλλεται ο 62χρονος Αξλ Ρόουζ, τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Guns N’ Roses.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Γουίλιαμ Μπρους Ρόουζ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, φέρεται να διέπραξε «σεξουαλική επίθεση» και «βιαιοπραγίες» σε βάρος της Αμερικανίδας Σίλα Κένεντι, μοντέλου τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τα γεγονότα φέρεται να εκτυλίχθηκαν το 1989, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, έπειτα από γνωριμία σε νυχτερινό κέντρο.

«Την αντιμετώπισε σαν ιδιοκτησία»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η Κένεντι γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρόουζ σε νυχτερινό κέντρο, όπου την κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για ένα πάρτι.

«Την αντιμετώπισε σαν ιδιοκτησία που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ευχαρίστηση», αναφέρει η αγωγή. «Η Κένεντι δεν συναίνεσε και αισθάνθηκε εξουθενωμένη».

Η καταγγέλλουσα λέει επίσης ότι υπέστη συμπτώματα που μοιάζουν με μετατραυματικό στρες και ότι έχει υποφέρει από άγχος και κατάθλιψη μετά το περιστατικό, το οποίο έθεσε σε κίνδυνο την καριέρα της.

Ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση από το δικαστήριο για επίθεση, ξυλοδαρμό, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και βία με κίνητρο το φύλο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Κένεντι είχε μοιραστεί λεπτομέρειες της φερόμενης επίθεσης στην αυτοβιογραφία της No One’s Pet του 2016 και στο ντοκιμαντέρ Look Away του 2021, με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση στη μουσική βιομηχανία.

Σημειώνεται πως η αγωγή της Κένεντι είναι η τελευταία που συγκλονίζει τη μουσική βιομηχανία, στο πλαίσιο νόμου της Νέας Υόρκης για τις ενήλικες επιζώσες από επιθέσεις, ο οποίος προσωρινά καταργεί την παραγραφή αξιώσεων για σεξουαλική κακοποίηση.

Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος, γυναίκες έχουν καταθέσει αστικές αγωγές με ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση από επιφανείς άνδρες της μουσικής, όπως ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith, ο παραγωγός LA Reid, ο ράπερ και παραγωγός Σον «Diddy» Κομπς, ο Νιλ Πόρτνοου και ο ιδρυτής της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκούν.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ