Τι σημαίνει η νίκη-σοκ του ακροδεξιού Βίλντερς για την Ολλανδία και την Ε.Ε.

Για «πολιτικό σεισμό» κάνουν λόγο στην Ολλανδία, ο οποίος ενδέχεται να γίνει αισθητός σε όλη την Ευρώπη, έπειτα από τη νίκη του ακροδεξιού Χέερτ Βίλντερς στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη.

Το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Βίλντερς, έπειτα από 25 χρόνια στο κοινοβούλιο, οδεύει σε άνετη νίκη.

Με καταμετρημένες σχεδόν όλες τις ψήφους, το PVV κερδίζει περίπου 37 από τις 150 έδρες στο κοινοβούλιο – υπερδιπλάσιο αριθμό από αυτόν που εξασφάλισε στις εκλογές του 2021, σύμφωνα με τα exit polls.

Η συμμαχία Εργατικών-Πράσινων του Φρανς Τίμερμανς προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, κερδίζοντας 25 έδρες πετυχαίνοντας μεγάλο άλμα από τις σημερινές 17 έδρες.

Η Ντίλαν Γεσιλγκιόζ, διάδοχος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, ως επικεφαλής του κεντροδεξιού VVD, υπέστη σοβαρές απώλειες και λαμβάνει 24 έδρες, 10 λιγότερες, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα.

Ηδη, οι πολιτικοί «συγγενείς» του Βίλντερς στη Γηραιά Ηπειρο, έσπευσαν να τον συγχαρούν. Η επικεφαλής του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός Μαρίν Λεπέν έκανε λόγο για «θεαματική επίδοση» στις βουλευτικές εκλογές.

«Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς και στο PVV για τη θεαματική επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Λόγω του ότι οι λαοί αρνούνται να δουν τον εθνικό πυρσό να σβήνει η ελπίδα για αλλαγή παραμένει ζωντανή στην Ευρώπη», ανέφερε η Μ. Λεπέν μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ», σχολίασε ο Βίκτορ Ορμπαν σε ανάρτησή του συνταγμένη στα αγγλικά στο X (το πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς για τη νίκη του» στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023