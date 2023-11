Υεμένη: Χούθι επιτέθηκαν με πυραύλους σε αντιτορπιλικό των ΗΠΑ

Οι Xούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού στον Κόλπο του Αντεν το οποίο επενέβη για να απελευθερώσει τάνκερ ισραηλινών συμφερόντων που δέχθηκε πειρατική επιδρομή.

Οι δύο πύραυλοι κατέληξαν αρκετά μίλια μακριά από το τάνκερ Central Park στον Κόλπο του Αντεν και το USS Mason που ανταποκρινόταν στο σήμα κινδύνου του, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2023