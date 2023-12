Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε γραβάτα με ελληνικές σημαίες;

Τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), σχολίασαν εκτενώς βρετανικά μέσα λίγες μέρες μετά τη διπλωματική αναταραχή που προκλήθηκε ανάμεσα σε Λονδίνο και Αθήνα με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Ηταν όμως μια ενδυματολογική δήλωση με κάποια σημασία;» διερωτάται το Sky News. «Θεωρήθηκε στην Ελλάδα ως ένδειξη υποστήριξης, αλλά αυτή η υποστήριξη ήταν προσωπική ή πολιτική χειρονομία;»

Μια πηγή του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς φόρεσε τη γραβάτα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης στη Νότια Κορέα, καθώς και σε περιόδους όπου η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο διεθνών ειδήσεων.

Ο βασιλιάς έχει ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε βέβαια να είναι απλώς η αγαπημένη του γραβάτα. «Ο βασιλιάς μισεί τη σπατάλη και συχνά τον βλέπουμε να ξαναφοράει ρούχα που έχει εδώ και καιρό», συνεχίζει το Sky News.

King Charles III sported a tie emblazoned with the Greek flag while meeting UK Prime Minister Rishi Sunak in Dubai — just days after the PM found himself embroiled in a diplomatic spat with the country https://t.co/5Xjt29ESjD

— Bloomberg Green (@climate) December 1, 2023