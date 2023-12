Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο ανέκδοτο στη Βρετανία είχε κάτι από Γλυπτά Παρθενώνα: «Ηταν Stollen»

Το 2023 ήταν χρονιά επικαιρότητας για το Βρετανικό Μουσείο. Αρχικά, αποκαλύφθηκε η κλοπή τουλάχιστον 1.500 αντικειμένων από τη συλλογή του, στη συνέχεια βρέθηκε στη δίνη μιας διπλωματικής κόντρας με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που επεκτάθηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Πλέον, το annus horribilis του ιδρύματος κλείνει με το εμβληματικό μουσείο να πρωταγωνιστεί -και να κερδίζει- σε διαγωνισμό ανεκδότου.

Στον ετήσιο διαγωνισμό χριστουγεννιάτικων αστείων που διοργανώνεται από το τηλεοπτικό δίκτυο Gold, ζητείται από τους πολίτες να ποστάρουν στο Χ (πρώην Twitter) τα γιορτινά αστεία τους, με τον νικητή να αναδεικνύεται από το βρετανικό κοινό.

Φέτος, ο Chris Douch από το Όξφορντσιρ κατάφερε να συνδυάσει στο σύντομο ανέκδοτό του τους μπελάδες του βρετανικού μουσείου με ένα χριστουγεννιάτικο γλύκισμα: «Ακούσατε για το χριστουγεννιάτικο κέικ που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο; Ήταν Stollen» έγραψε ο νικητής, αναφερόμενος στο παραδοσιακό γερμανικό κέικ με αποξηραμένα φρούτα που τρώγεται τα Χριστούγεννα και ως λέξη είναι ομόηχο με τη μετοχή «κλεμμένος».

Did you hear about the Christmas cake on display in the British Museum? It was Stollen. #GoldCrackers

Ο Έλον Μασκ αποδείχτηκε άλλος ένας δημοφιλής στόχος των αστείων. Για την ακρίβεια, στην ψηφοφορία, το ανέκδοτο με τον νέο ιδιοκτήτη του πρώην Twitter, αναδείχτηκε δεύτερο: «Γιατί είναι τόσο αμήχανο το δείπνο των Χριστουγέννων του Έλον Μασκ; Γιατί δεν σταμάτησε να μιλάει για την Χ του».

«Γιατί φέτος η Μπάρμπι δεν θα φάει γαλοπούλα στο δείπνο των Χριστουγέννων; Ο Chik-Ken είναι αρκετός» ήταν το τρίτο νικητήριο ανέκδοτο – που συνδάσε τον Κεν με το… κοτόπουλο (chicken).

🎄In October, we asked you for your best Christmas cracker jokes and with less than 3 weeks to go until the big day, it’s time to reveal our #GoldCrackers Top 10… 😂🎅

Congratulations to WINNER @ThisisDouch and runners-up @ndyflood and @Vocal_Chameleon. pic.twitter.com/ywHY8r1Pn4

— GOLD (@goldchannel) December 5, 2023