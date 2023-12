Τι γκούγκλαρε ο πλανήτης το 2023 – Τα πρόσωπα, τα pop φαινόμενα και οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις

Ενώ πλέον μετράμε αντίστροφα για το τέλος του 2023, η Google δίνει στη δημοσιότητα τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις που πραγματοποίησαν οι χρήστες της πλατφόρμας μέσα στο έτος.

Οπως αναφέρει το Associated Press, μεταξύ αυτών κανείς συναντά γεγονότα που στιγμάτισαν την ποπ κουλτούρα (όπως το φαινόμενο «Barbenheimer»), τα ονόματα σημαντικών προσώπων που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και τραγικές ειδήσεις από την παγκόσμια ειδησεογραφία.

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς βρέθηκε στην κορυφή των νέων τάσεων που διαμορφώθηκαν στην Google το 2023, ενώ ακολουθεί το ναυάγιο του υποβρυχίου που πραγματοποιούσε έρευνες στον βυθισμένο «Τιτανικό», αλλά και οι καταστροφικοί σεισμοί που χτύπησαν Τουρκία και Συρία τον Φεβρουάριο.

Το όνομα του Νταμάρ Χάμλιν ήταν αυτό που βρέθηκε στην κορυφή των trending στις αναζητήσεις προσώπων. Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητής του NFL κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα στις αρχές Ιανουαρίου, αλλά μέσα στη χρονιά επέστρεψε πανηγυρικά στα γήπεδα. Ακολουθούν ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ, του οποίου η ζωή κινδύνεψε από χιονοστιβάδα στις αρχές του έτους, και οι Μάθιου Πέρι και Τίνα Τέρνερ που έφυγαν από τη ζωή μέσα στο 2023.

Οσον αφορά τις αναζητήσεις που σχετίζονται με τις τέχνες και τον κόσμο του θεάματος, η «Barbie» κυριάρχησε στις τάσεις της Google για το 2023, με τη λέξη «Barbenheimer» να ακολουθεί. Οι τρεις τοπ σειρές που συναντώνται στην κορυφή των τάσεων της Google είναι οι εξής: «The Last of Us», «Wednesday» και το «Ginny and Georgia».

Η Inter Miami CF, η νέα ομάδα του Λιονέλ Μέσι, βρέθηκε στην κορυφή των trendings που αφορούν αθλητικές ομάδες, ενώ, κυρίως στις ΗΠΑ, πολλοί χρήστες της μηχανής αναζήτησης διερωτήθηκαν στην Google «γιατί τα εισιτήρια της Τέιλορ Σουίφτ ήταν τόσο ακριβά».

Περισσότερα δεδομένα για την «ανασκόπηση» των αναζητήσεων στην Google μπορεί κανείς να βρει εδώ.

Με πληροφορίες από Associated Press