Ταϊβάν: Κατέρρευσε ο διάσημος βράχος «προβοσκίδα του ελέφαντα»

Eνας δημοφιλής προορισμός, ιδίως ως σημείο για σέλφι, στη βόρεια Ταϊβάν, αποτελεί πια παρελθόν.

Ο βράχος «Προβοσκίδα του Ελέφαντα» κατέρρευσε στη θάλασσα, στις 15 Δεκεμβρίου, όπως γνωστοποίησε η περιφερειακή υπηρεσία που είχε τη διαχείριση της περιοχής.

Taiwan’s “elephant trunk” suddenly broke. Taiwan’s Famous Scenic Spot Elephant Trunk Rock “Elephant Trunk” Broken and Fell into the Sea, Taiwan Scholars Have Predicted That “It Will Last a Thousand Years” 台湾知名景点象鼻岩“象鼻”断裂坠海,台学者曾预估“还能撑千年” pic.twitter.com/IjKCEXXR5F

Ο βραχώδης αυτός σχηματισμός που όφειλε την ονομασία του στην ομοιότητά του με προβοσκίδα, βρισκόταν υπό τον κίνδυνο της κατάρρευσης εδώ και καιρό, λόγω διάβρωσης. Από το 2010, ήταν περιφραγμένος ώστε να μην πλησιάζουν οι τουρίστες.

Οπως σημειώνει ο Σεν Τσουάν-στου, καθηγητής στο Τμήμα Γεωεπιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν, επρόκειτο για «φυσική», αναμενόμενη εξέλιξη καθώς ο βράχος ήταν εκτεθειμένος διαρκώς στο θαλασσινό νερό, την αλμύρα και τον αέρα.

Part of the Elephant Trunk Rock, a famous rock formation situated on Taiwan’s northeast coast, collapsed into the sea on Saturday, due to strong waves and winds, according to New Taipei’s Ruifang District Office. https://t.co/AzepEORFVB pic.twitter.com/Sc375TifKG

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) December 16, 2023