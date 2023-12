Τζόναθαν Μέιτζορς: Ενοχος για βιαιοπραγία της πρώην συντρόφου του ο πρωταγωνιστής του «Creed III»

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε τον ηθοποιό Τζόναθαν Μέιτζορς ένοχο για δύο κατηγορίες, σε βαθμό πλημμελήματος, που αφορούν βιαιοπραγία σε βάρος τής τότε συντρόφου του. Τα εν λόγω συμβάντα έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάρτιο.

Ο ηθοποιός, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, κοίταξε ελαφρώς προς τα κάτω, χωρίς να δείξει άμεση αντίδραση, ενώ αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο καθώς έφευγε από το δικαστικό μέγαρο.

Η ετυμηγορία σηματοδοτεί το τέλος μιας υπόθεσης η οποία είχε απασχολήσει έντονα την παγκόσμια κοινή γνώμη και τον κόσμο του θεάματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε συλληφθεί στις 26 Μαρτίου. Το προηγούμενο βράδυ, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Creed III» και η τότε σύντροφός του, η 30χρονη Γκρέις Τζαμπάρι, ηθοποιός και χορεύτρια, είχαν έναν έντονο καβγά ενώ επέβαιναν σε ένα SUV, κατευθυνόμενοι στο διαμέρισμα του Μέιτζορς στο Τσέλσι.

Η Τζαμπάρι κατέθεσε στο δικαστήριο ότι όλα έβαιναν ήρεμα μέχρι τη στιγμή που παρατήρησε ερωτικά μηνύματα στο κινητό του Μέιτζορς. Οταν πήγε να πάρει τη συσκευή από τα χέρια του, ο Μέιτζορς της άρπαξε το χέρι προκαλώντας της έντονο πόνο και τη χτύπησε στο κεφάλι, όπως είπε η ίδια στους ενόρκους. Σύμφωνα με την ίδια, ο δημοφιλής ηθοποιός τής πίεσε το μεσαίο δάχτυλό, προκαλώντας της κάταγμα.

Στη συνέχεια, ο Μέιτζορς πήρε πίσω το τηλέφωνο, βγήκε από το όχημα, άρχισε να τρέχει στους δρόμους του Μανχάταν ενώ η Τζαμπάρι έτρεχε πίσω του, όπως έδειξαν τα πλάνα παρακολούθησης του δρόμου που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε τέσσερις κατηγορίες με ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους εάν καταδικαζόταν για όλες. Τελικά καταδικάστηκε για επίθεση τρίτου βαθμού και παρενόχληση δευτέρου βαθμού.

Jury CONVICTS actor Jonathan Majors on two domestic assault charges in split verdict @CourthouseNews pic.twitter.com/iPVAk6a1VP

— JOSH RUSSELL (@jruss_jruss) December 18, 2023