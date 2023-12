Φλάκο: Η διάσημη κουκουβάγια του Central Park εξελίχθηκε σε… ηδονοβλεψία

Η Ρέιλι Ρίτσαρντσον ξύπνησε ένα πρωινό με την αίσθηση πως κάποιος την παρακολουθεί. Πετάχτηκε έντρομη από το κρεβάτι, βλέποντας στο παράθυρό της μια κουκουβάγια άνω του μισού μέτρου να την κοιτάζει επίμονα.

«Κατατρόμαξα. Εδώ είναι Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι το τελευταίο που περιμένεις να δεις» λέει η ίδια.

Η 31χρονη ηθοποιός δεν το ήξερε, αλλά μόλις είχε συναντήσει τον διάσημο, τουλάχιστον στο «Μεγάλο Μήλο», Φλάκο, έναν ευρασιατικό μπούφο που τον περασμένο Φεβρουάριο το’σκασε από ένα ζωολογικό κήπο και έγινε «κάτοικος» Σέντραλ Παρκ. Έκτοτε αποτελεί πόλο έλξης μικρών, μεγάλων, περίεργων, αλλά και παρατηρητών πτηνών που με τα κυάλια τους παρακολουθούν τη «dolce vita» του πάνω από τη μεγάλη πόλη.

Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί: Αντί να τον παρακολουθούν, παρακολουθεί.

Imagine the thrill of seeing Flaco show up on your windowsill and look back at you. Thanks to Nan Knighton for sharing this video she took on November 14 at her Fifth Avenue residence across from Central Park. 🦉 ♥️ 👀 pic.twitter.com/sqe4PigaMK — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) November 18, 2023

Ο Φλάκο έχει εξελιχθεί σε… ηδονοβλεψία που πετά γύρω στο Μανχάταν, στέκεται έξω από τα παράθυρα των διαμερισμάτων και, με το ράμφος του κολλημένο στα τζάμια, κρυφοκοιτάζει.

«Ο Φλάκο ίσως έχει υιοθετήσει τη συμπεριφορά του “ηδονοβλεψία” διότι ίσως βλέπει τους ανθρώπους ως πιθανά ταίρια» λέει η Κάρλα Μπλουμ, διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Κουκουβάγιας που επισημαίνει πως ένα άλλο σενάριο για τη συμπεριφορά του είναι η απλή, γνήσια… περιέργεια.

Φωτ.: Nan Knighton

Η θεατρική συγγραφέας Ναν Νάιτον και ο παραγωγός στο Μπρόντγουέι σύζυγός της, Τζον, εντόπισαν το θαυμάσιο πτηνό έξω από το παράθυρο της κουζίνας του διαμερίσματός τους στον 13ο όροφο της Πέμπτης Λεωφόρου του Μανχάταν.

«Το πιο υπέροχο ζώο που που μπορείτε να φανταστείτε. Πανέμορφο ζώο. Μεγάλα μάτια. Ήταν απόκοσμο. Έμεινε εκεί για τρεις ώρες» λέει η Ναν.

Ο Φλάκο δεν φοβάται τους ανθρώπους, λέει η Μπλουμ, καθώς ήταν αυτοί που τον μεγάλωσαν. Γεννήθηκε το 2010 στο καταφύγιο της Βόρειας Καρολίνας, χιλιάδες χιλιόμετρα από τα δάση της Ευρώπης και της Ασίας όπου απαντάται το είδος αυτό, και έζησε στον ζωολογικό του Σέντραλ Παρκ από τον πρώτο χρόνο της ζωής του έως και τον Φεβρουάριο του 2023, οπότε και απέδρασε.

Ο Φλάκο, με ύψος 61 εκατοστά και άνοιγμα φτερών 1,80 μέτρα, πέρασε την πρώτη νύχτα ελευθερίας του στην Fifth Avenue της Νέας Υόρκης, έξω από τη Citibank. Από την πρώτη εκείνη στιγμή, έγινε το αγαπημένο θέαμα πεζών και τηλεοπτικών συνεργείων.

Well, that was a hoot 🦉

We tried to help this lil wise guy, but he had enough of his growing audience & flew off. @NYCParks Rangers, be on the lookout — he was last seen flying south on 5th Avenue. @BirdCentralPark https://t.co/0kolDDBSY1 pic.twitter.com/AO9F7KSGcr — NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) February 3, 2023

Οι ειδικοί του πάρκου πέρασαν τουλάχιστον δύο εβδομάδες προσπαθώντας να πιάσουν τον Φλάκο και να τον επιστρέψουν στην ασφάλεια του ενδιαιτήματός του. Ομως, ο Φλάκο επέμεινε στην ελευθερία του και σύντομα εθεάθη να κυνηγάει και να τρώει αρουραίους, κόντρα στις ανησυχίες πολλών πως, επειδή ήταν μεγαλωμένος από ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στη «φύση» της πόλης.

«Ο ευρασιατικός μπούφος είναι ένα συγκλονιστικό πτηνό! Είναι μια πελώρια κουκουβάγια, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο από άποψη μεγέθους, ανοίγματος φτερών και μάζας» εξηγεί ο δρ. Άντριου Φαρνσγουόρθ, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ορνιθολογίας του πανεπιστημίου Κορνέλ.

A short clip of Flaco, the @centralparkzoo’s escaped Eurasian eagle owl, window shopping outside @Bergdorfs last night. Flaco flew early this morning into Central Park, where he is being monitored by zoo staff and rangers.#birds #birdwatching #wildlife #nature #birdcpp pic.twitter.com/G8zvMugXK8 — David Lei (@davidlei) February 3, 2023

«Όλες οι κουκουβάγιες προσελκύουν την προσοχή των ανθρώπων λόγω των γενικώς νυκτόβιων συνηθειών που τις κάνουν ενδιαφέρουσες στην παρακολούθηση. Το να δεις μια σε ένα πεζοδρόμιο ή στο γρασίδι στην καρδιά μιας μεγάλης μητροπολιτικής περιοχής, είναι οπωσδήποτε μια στιγμή “ουάου”» προσθέτει ο ίδιος.

Και στο παρελθόν το Σέντραλ Παρκ έχει γίνει καταφύγιο κουκουβαγιών που στη συνέχεια είτε εξαφανίστηκαν είτε πέθαναν, όμως, καμία από αυτές δεν ήταν «δραπέτης» ζωολογικού κήπου. «Έχει γίνει σύμβολο ελευθερίας, ξεπερνώντας τις δυσκολίες», λέει με θαυμασμό ο Ντέιβιντ Μπάρετ, επενδυτής και διαχειριστής της σελίδας Manhattan Bird Alert στο X, που παρακολουθεί τις κινήσεις των πουλιών στην πόλη.

Πηγή: Wall Street Journal