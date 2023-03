Φλάκο: Η κουκουβάγια που κέρδισε την ελευθερία της και τις καρδιές των Νεοϋορκέζων

Η ιστορία του Φλάκο, της κουκουβάγιας που απέδρασε από το ενδιαίτημά της στο ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ, έχει κατακτήσει τους Νεοϋορκέζους.

Το κλουβί του ευρασιατικού μπούφου βανδαλίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα ο φτερωτός ένοικός του που βρισκόταν εκεί από το 2010, να πετάξει προς την ελευθερία.

Έκτοτε, έχει θεαθεί να ξεκουράζεται στα κατά κύριο λόγο γυμνά κλαδιά δέντρων του Σέντραλ Παρκ, να κάνει νυχτερινές πτήσεις, ακόμα και να αρπάζει ένα αρουραίο ως σνακ ημέρας.

Flaco enjoys his night job doing rat abatement for the Harlem Meer Restoration project in Central Park. (Long exposure at distance in darkness using only ambient light.) pic.twitter.com/adE2gu8tUn — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) March 7, 2023

Οι ειδικοί του πάρκου προσπάθησαν επανειλημμένως να πιάσουν τον Φλάκο και να τον επιστρέψουν στην ασφάλεια του κλουβιού του.

Όμως, μάταια. Εκείνος φαίνεται να προτιμά τόσο το χάος της Νέας Υόρκης ώστε στις 17 Φεβρουαρίου, μια ενημέρωση από τον ζωολογικό κήπο αποκάλυπτε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης «παγώνουν» καθώς ο Φλάκο αποδεικνύει πως μπορει να κυνηγήσει και να επιβιώσει στη «φύση».

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον Φλάκο και τις δραστηριότητές του και θα είμαστε σε ετοιμότητα να αρχίσουμε εκ νέου τις προσπάθειες διάσωσης, αν εμφανίσει κάποιο δείγμα δυσκολίας ή δυσφορίας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

For those concerned about Flaco, the @centralparkzoo’s escaped Eurasian eagle-owl, our Rangers are on the case! We spotted the owl in Hallett Sanctuary this morning, and found Flaco healthy and hunkering down in a tree. We ask that park goers give space so that he can be rescued. pic.twitter.com/9hlsSzCWAv — NYC Parks (@NYCParks) February 3, 2023

Εδώ κι ένα μήνα, ο Φλάκο έχει γίνει η ατραξιόν περαστικών, αλλά και παρατηρητών πουλιών από όλο τον κόσμο που έχουν σπεύσει στην περιοχή με κιάλια και κάμερες για να καταγράψουν το πελώριο πτηνό.

Με άνοιγμα φτερών 1,8 μέτρων, το είδος αυτό κουκουβάγιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ζυγίζει από 1,5 έως 4 κιλά, με τα θηλυκά να είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα αρσενικά.

This beautiful Eurasian Eagle Owl name Flaco is living the free life at the moment in @CentralParkNYC after someone vandalized and reportedly released him from his enclosure last night at Central Park Zoo. Hope he will be fine and get rescued the soonest. #birdcpp #birdwatching pic.twitter.com/WKEQoknume — RosalieQD (@mitzgami) February 3, 2023

«Ο ευρασιατικός μπούφος είναι ένα συγκλονιστικό πτηνό! Είναι μια πελώρια κουκουβάγια, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο από άποψη μεγέθους, ανοίγματος φτερών και μάζας» εξηγεί ο δρ. Άντριου Φαρνσγουόρθ, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ορνιθολογίας του πανεπιστημίου Κορνέλ.

«Όλες οι κουκουβάγιες προσελκύουν την προσοχή των ανθρώπων λόγω των γενικώς νυκτόβιων συνηθειών που τις κάνουν ενδιαφέρουσες στην παρακολούθηση. Το να δεις μια σε ένα πεζοδρόμιο ή στο γρασίδι στην καρδιά μιας μεγάλης μητροπολιτικής περιοχής, είναι οπωσδήποτε μια στιγμή “ουάου”» προσθέτει ο ίδιος.

A short clip of Flaco, the @centralparkzoo’s escaped Eurasian eagle owl, window shopping outside @Bergdorfs last night. Flaco flew early this morning into Central Park, where he is being monitored by zoo staff and rangers.#birds #birdwatching #wildlife #nature #birdcpp pic.twitter.com/G8zvMugXK8 — David Lei (@davidlei) February 3, 2023

Παρότι ο Φλάκο φαίνεται να καταφέρνει περίφημα μόνος του, οι κουκουβάγιες σε αιχμαλωσία που έχουν μεγαλώσει σε ζωολογικούς κήπους, συνήθως δεν έχουν την εμπειρία και τις ικανότητες να κυνηγούν μόνες τους, λέει ο Φαρνσγουόρθ.

Πηγή: CNN

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr