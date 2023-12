Ε.Ε.: «Ιστορική συμφωνία» για το μεταναστευτικό

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Σε πολιτική συμφωνία για το μεταναστευτικό κατέληξαν σήμερα το πρωί οι εκπρόσωποι των τριών πολιτικών θεσμών, ύστερα από δύο ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων. Για «ιστορική στιγμή» έκανε λόγο με ανάρτησή της στο «X» η αρμόδια επίτροπος Ιλβα Γιόχανσον.

