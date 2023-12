Ισραηλινός στρατός: Βρέθηκαν σήραγγες που οδηγούσαν σε σπίτια ηγετών της Χαμάς

Δίκτυο με υπόγειες σήραγγες στο κέντρο της πόλης της Γάζας, το οποίο οδηγούσε σε σπίτια ηγετικών στελεχών της Χαμάς, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός. Το υπόγειο δίκτυο αποκαλύφθηκε στη διάρκεια επιχείρησης τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Προσβάσιμες από περιστροφικές σκάλες και ανελκυστήρα που κατέβαινε σε βάθος έως και 20 μέτρων, οι σήραγγες ήταν ηλεκτροδοτούμενες και είχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις, κάμερες παρακολούθησης και θωρακισμένες πόρτες, σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπο των IDF. Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ περιέγραψε το σύμπλεγμα ως «κέντρο εξουσίας» της πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Οι σήραγγες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των Γιαχία Σινουάρ, Ισμαήλ Χανίγια και Μοχάμεντ Ντέιφ, για να διευθύνουν επιχειρήσεις και να μετακινούνται υπό άκρα μυστικότητα στην καρδιά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σημειώνεται ότι το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται το ΑΠΕ δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με υπόγειες σήραγγες μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ορισμένες εξ αυτών φθάνουν σε βάθος ακόμη και 80 μέτρων, ενώ ένας από τους απελευθερωθέντες ομήρους παρομοίασε το υπόγειο δίκτυο με «ιστό αράχνης».

Οι Σινουάρ και Ντέιφ θεωρούνται ως «εγκέφαλοι» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους. Eκτοτε, από τις αεροπορικές επιδρομές και τις χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, έχουν σκοτωθεί περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι και οι περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

