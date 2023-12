Μακελειό στην Πράγα: Βίντεο από την επίθεση του 24χρονου δράστη

Βίντεο στα οποία καταγράφεται η φονική δράση του 24χρονου μακελάρη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, ο 24χρονος φοιτητής, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας ένα τυφέκιο με διόπτρα (φαίνεται να μοιάζει με τα αντίστοιχα που διαθέτουν οι ελεύθεροι σκοπευτές), βγαίνει στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου και ανοίγει πυρ προς τον δρόμο, ενώ έχουν φτάσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται φοιτητές, που κρέμονται από το περβάζι προκειμένου να καλυφθούν από τα αδιάκριτα πυρά του ενόπλου.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγονται άνδρες των αρχών να τον προκαλούν να ανοίξει πυρ εις βάρος τους, προκειμένου να τον κάνουν να εμφανιστεί, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα βολής εναντίον του.

Σημειώνεται ότι από τη δολοφονική επίθεση, νεκροί έπεσαν 14 άνθρωποι, ενώ 25 τραυματίστηκαν.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός σε αίθουσα της Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ δεν έχει γίνει σαφές αν αυτοκτόνησε.

Nové delší video z dnešní události 🔽🔽🔽 pic.twitter.com/HMrz4PEIj3 — Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) December 21, 2023

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️ The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS — Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023

Onlooker captured the moment gunman David Kozak opened fire at Charles University in Prague. pic.twitter.com/OsuCzbjgw8 — 21c AR (@21c_AR) December 21, 2023

Εικόνες με τους φοιτητές να πηδάνε από τα περβάζια

Ο δράστης φέρεται να είχε προαναγγείλει το μακελειό

«Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Το όνομά μου είναι Νταβίντ. Θέλω να κάνω ένοπλη επίθεση σε ένα σχολείο και ίσως να αυτοκτονήσω».

Τα παραπάνω γράφτηκαν σε λογαριασμό στο Telegram από κάποιον που υπογράφει ως Νταβίντ Κόζακ και επί της ουσίας προαναγγέλλει το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας.

Σύμφωνα με την τσεχική εφημερίδα Hospodářské noviny, η αστυνομία διερευνά το κατά πόσο πίσω από τις επίμαχες αναρτήσεις βρισκόταν ο 24χρονος δράστης της σημερινής επίθεσης στο κτίριο της Σχολής Τεχνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί είχε βρεθεί νεκρός ο πατέρας του στην πόλη Κλάντνο και εκτιμάται ότι ο 24χρονος είναι ο δράστης της εν λόγω δολοφονίας.

Το ημερολόγιο του τρόμου

Το πρώτο μήνυμα του Νταβίντ Κόζακ αναρτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου και γράφει: «Αυτό θα είναι το ημερολόγιό μου καθώς προχωράω προς την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο».

Ακολουθεί μια σειρά αναρτήσεων, στις οποίες ο Κόζακ δηλώνει ότι μισούσε τον κόσμο και ήθελε να αφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο σε αυτόν. «Ολοι απλώς με μισούσαν, με μισούν και θα συνεχίσουν να με μισούν. Δεν με νοιάζει γιατί είναι αμοιβαίο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αντλούσε έμπνευση από δύο συγκεκριμένες επιθέσεις στη Ρωσία.

Η πρώτη αφορούσε σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καζάν του Ταταρστάν της Ρωσίας, τον Μάιο του 2021. Τότε είχαν πεθάνει εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά μαθητές, ενώ είχαν τραυματισθεί περισσότερα από 20 άτομα. «Οταν ο Ιλνάζ έκανε την επίθεσή του, συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να κάνεις μαζικές δολοφονίες», έγραψε.

Η δεύτερη είχε να κάνει με την επίθεση της 14χρονης Αλίνα Αφανασκίνα σε γυμνάσιο στο Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας, κατά την οποία πυροβόλησε και σκότωσε 2 συμμαθητές της και τραυμάτισε ακόμα πέντε, πριν θέσει τέλος στη ζωή της. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023. «Σίγουρα δεν σκότωσε αρκετούς, αυτό θα προσπαθήσω να το διορθώσω», λέει ο Κόζακ.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον», γράφει στις 10 Δεκεμβρίου και προσθέτει ότι θα κλείσει το κανάλι και θα το ανοίξει εκ νέου λίγες ώρες πριν την επίθεση. «Μάλλον θα το κάνω. Αυτό το κανάλι είναι ένα ημερολόγιο όπου θα μιλήσω για τη ζωή μου πριν τα χτυπήματα».

Ακολουθούν σύντομες αναρτήσεις στις οποίες σημειώνει ότι μισεί τον εαυτό του και θέλει να αυτοκτονήσει, ενώ το τελευταίο μήνυμα αναρτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου: «Εχω ένα βουητό στα αυτιά μου, (…) θέλω να τα ξεριζώσω».

Σύμφωνα με την Hospodářské noviny, μόνο οι αρχές μπορούν να επαληθεύσουν τη γνησιότητα του λογαριασμού και το κατά πόσο αυτός ανήκε στον 24χρονο δράστη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ τόνισε ότι επί του παρόντος ελέγχουν τη γνησιότητα των αναρτήσεων.

Το χρονικό του μακελειού

Το μακελειό σημειώθηκε στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, στην πλατεία Γιαν Πάλαχ, στο κέντρο της Πράγας.

Στις 14:59 (ώρα Τσεχίας) σήμανε συναγερμός στην αστυνομία, ενώ λίγο μετά τις 15:20 (τοπική ώρα) έγινε γνωστό ότι ο 24χρονος ένοπλος έπεσε νεκρός. Η επίθεση εξελίχθηκε στον 4ο όροφο του πανεπιστημίου.

Ο δράστης ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, με καταγωγή από την πόλη Κλάντνο, 21 χλμ. βορειοδυτικά της Πράγας. Το άψυχο κορμί του εντοπίστηκε σε αίθουσα της Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ρακούσαν, είπε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το έγκλημα έχει οποιαδήποτε σχέση με τη διεθνή τρομοκρατία».

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας, Μάρτιν Βόντρασεκ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ότι ο ένοπλος άντλησε έμπνευση από παρόμοια περιστατικά στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για «προσχεδιασμένη επίθεση».

Βίντεο-ντοκουμέντο: Στιγμές αλλοφροσύνης πάνω στη Γέφυρα του Καρόλου

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Τρόμος στην Πράγα

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, δείχνουν πολίτες να τρέχουν έντρομοι στη Γέφυρα του Καρόλου και σε άλλα σημεία της τσεχικής πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πλατεία Γιαν Πάλαχ και η γύρω περιοχή έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.

«Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς», είπε στο τσεχικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dnes μια μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο. Από την πλευρά του, ένας Βρετανοαυστραλός που διαμένει σε διαμέρισμα κοντά στο σημείο, δήλωσε στο BBC ότι άκουσε «πολλούς πυροβολισμούς». «Κοίταξα έξω από το μπαλκόνι μου και είδα την αστυνομία να φτάνει. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τους ανθρώπους που μετέβαιναν προς το σημείο».

Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου απέστειλε emails σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό, καλώντας τους να παραμείνουν κλειδωμένοι στα γραφεία και τα δωμάτια τους.

Φωτογραφία-σοκ: Φοιτητές κρέμονται από το περβάζι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον ένοπλο

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Βίντεο από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during mass shooting in University in Praguepic.twitter.com/75W0UEL190 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 21, 2023

Σοκ στην Τσεχία

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος από τα γεγονότα στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου». «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», είπε.

Ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα ακύρωσε ταξίδι του στο Παρίσι και έσπευσε στην Πράγα.

Ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών, Γιαν Λίπαβσκι, δήλωσε «σοκαρισμένος από το τρομερό γεγονός στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου». «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Σκέφτομαι τους τραυματίες, τους αγαπημένους τους, τους μαθητές και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την αποτρόπαια πράξη», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Πράγας δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος από αυτό που συνέβη στη Σχολή Τεχνών της Πράγας».

Δημοσιογράφος που σπουδάζει στην Πράγα ανάρτησε φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το πώς οι φοιτητές οχυρώθηκαν μέσα σε μία αίθουσα

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Φοιτητές κρύβονται και καλύπτονται μέσα στις αίθουσες ενώ εξελίσσεται η επίθεση

Οι πρώτες εικόνες από την Πράγα

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries. At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Στη φωτογραφία φέρεται να εικονίζεται ο δράστης

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Εικόνες από την εκκένωση του Πανεπιστημίου

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Το tweet της τσεχικής Αστυνομίας με το οποίο ενημερώνει για το ότι ο δράστης έπεσε νεκρός.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Μπαράζ διεθνών αντιδράσεων

«Συγκλονισμένοι από την παράλογη βία της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε πολλές ζωές σήμερα στην Πράγα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον τσεχικό λαό συνολικά. Στεκόμαστε και θρηνούμε μαζί σας». έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague. I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole. We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Ανάρτηση για το μακελειό έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας «θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 21, 2023

«Συγκλονιστικές αναφορές για τραγικά γεγονότα στην Πράγα. Αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Shocking reports of tragic events in Prague. Innocent people were killed and injured. My sincere condolences to the families of the victims. I wish those injured a speedy recovery. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2023

Η πρόεδρος της Λετονίας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον λαό της Τσεχίας.

⚫️ On behalf of the people and Government of #Latvia, I express my sincere condolences to @P_Fiala and the people of #Czechia after the mass shooting at @CharlesUniPRG in Prague. I stand with Czechia and wish a speedy recovery to all injured. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 21, 2023

Ο Ούγγρος πρόεδρος Βίκτορ Ορμπαν δήλωσε σοκαρισμένος.

I was deeply shocked by the heinous shooting that took place at Charles University in #Prague today. Our thoughts and prayers are with the families of the victims! 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2023

Ο πρόεδρος της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους, και έχω μεταφέρει τη συμπαράστασή μου στον πρωθυπουργό Φιάλα».