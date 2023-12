Λονδίνο: Μία σύλληψη μετά την κλοπή νέου έργου του Banksy

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κλοπή νέου έργου τέχνης του Banksy, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο.

Η κλοπή της νέας καλλιτεχνικής εγκατάστασης έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες κάποιοι από τους οποίους κατέγραψαν το στιγμιότυπο, ώρες αφότου ο αινιγματικός καλλιτέχνης της street art επιβεβαίωσε ότι είναι ο δημιουργός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το έργο του διάσημου street artist – μία πινακίδα «Stop» με τρία στρατιωτικά drones – εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Πέκαμ του Λονδίνου. Θαυμαστές του Banksy σε αναρτήσεις στο Instagram ερμήνευσαν το έργο ως έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

