Σκάκι: «Διπλό» σκάνδαλο με Κινέζο πρωταθλητή – Του αφαίρεσαν τον τίτλο

Σκάνδαλο μεγατόνων συγκλονίζει το κινεζικό πρωτάθλημα σκακιού μετά τις καταγγελίες περί απρεπούς συμπεριφοράς του πρωταθλητή της χώρας, ο οποίος φέρεται να αφόδευσε σε μπανιέρα ξενοδοχείου κατά τους επινίκιους πανηγυρισμούς.

Ο 48χρονος Yan Chenglong κατάφερε να νικήσει δεκάδες αντιπάλους του την περασμένη εβδομάδα και να στεφθεί θριαμβευτής στο «Xiangqi King», το εθνικό πρωτάθλημα σκακιού. Σημειώνεται πως το Xiangqi, κοινώς το κινεζικό σκάκι, θεωρείται εδώ και εξαιρετικά δημοφιλές στην Ασία.

Ομως, οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ. Η κινεζική ομοσπονδία (CXA) αποφάσισε να του αφαιρέσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο με το οποίο αυτός συνοδευόταν, καθώς ο εθνικός πρωταθλητής κατηγορείται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και «επίδειξη εξαιρετικά κακού χαρακτήρα».

Ομως, η απρεπής συμπεριφορά δεν ήταν ο μόνος «πονοκέφαλος» που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κινεζική ομοσπονδία. Σύμφωνα με τις φήμες που διακινήθηκαν μέσω social media, ο Γιαν κατηγορείται για εξαπάτηση των αντιπάλων του και του θεσμού κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς φέρεται να έκανε χρήση βοηθήματος με αισθητήρες μέσω του οποίου έστελνε και λάμβανε βοήθεια, ώστε να κερδίζει τις παρτίδες.

