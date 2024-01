Σίδνεϊ: Πρόστιμο σε άνδρα που σκότωσε με ψαροντούφεκο σπάνιο ψάρι

Πρόστιμο 500 δολαρίων επιβλήθηκε σε ψαροντουφεκά που σκότωσε ένα προστατευόμενο είδος ψαριού ανοιχτά του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας μίλησε με τον 26χρονο μετά τις καταγγελίες πως σκότωσε με ψαροντούφεκο ένα Achoerodus viridis (ψάρι της οικογένειας των λαβρίδων/γύλων, γνωστό ως blue groper) στο Όουκ Παρκ του Σίδνεϊ.

Το ψάρι, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν βρέθηκε και πιστεύεται πως ο 26χρονος «το έριξε ψόφιο ξανά στη θάλασσα».

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι ντόπιοι εκτιμούν πως επρόκειτο για τον Gus, ένα μπλε ψάρι του είδους, ηλικίας 35-40 ετών, γνωστό και καταγεγραμμένο από τους κολυμβητές και τους δύτες της περιοχής.

Local beach goers have confronted a man who allegedly spearfished a blue groper in Sydney’s south west.

The official state fish is protected from spearfishing by law and many fear it was one affectionately known as “Gus” that was killed.

MORE: https://t.co/r1KuEkx7MD #9News pic.twitter.com/eK9oTXcy1s

— 9News Sydney (@9NewsSyd) January 1, 2024