Σνουπ Ντογκ: «Eιδικός ανταποκριτής» του ΝΒC στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ειδικός ανταποκριτής του NBC, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, θα είναι ο Αμερικανός ράπερ Κάλβιν Κόρντοζαρ Μπρόουντους Τζούνιορ, ευρύτερα γνωστός ως Σνουπ Ντογκ.

«Ας γιορτάσουμε, ας κάνουμε αυτούς τους Αγώνες αξέχαστους, ας εκτινάξουμε τον ανταγωνισμό και ας αφήσουμε τους καλύτερους να λάμψουν σαν χρυσός», ανέφερε ο Αμερικανός ράπερ.

Ειδικότερα, ο 52χρονος ράπερ θα εργαστεί για το NBC ως «ειδικός ανταποκριτής» στους Αγώνες και θα «δώσει την άποψή του για το τι συμβαίνει στο Παρίσι. Θα πάει να δει τα εμβληματικά μέρη της πόλης, θα παρακολουθήσει τους αγώνες και θα συναντήσει τους αθλητές, τους φίλους και τις οικογένειές τους», ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο τραγουδιστής του διάσημου τραγουδιού «Young, Wild and Free» συνομιλεί με Αμερικανούς αθλητές όπως η γυμνάστρια Σούνι Λι ή ο «σκέιτερ» Τζάγκερ Ιτον.

«Μεγάλωσα παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να δω αυτούς τους απίστευτους αθλητές να τα δίνουν όλα στο Παρίσι. Είναι μια κορυφαία εκδήλωση που γιορτάζει το ταλέντο, την αφοσίωση και την επιδίωξη μεγαλύτερου σκοπού», είπε.

Η ανακοίνωση του NBC δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Σνουπ Ντογκ έκανε ήδη το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Τόκιο, το 2021, με σχόλια και παρατηρήσεις που έγιναν viral.

New year mood. Paris 2024 Olympics. C u this summer 👊🏿🇫🇷🍾 pic.twitter.com/vWUXIPdMVZ

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024