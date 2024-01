Αγανακτισμένος διανομέας πήρε άλογο… λόγω ελλείψεων στα καύσιμα

Λόγω ελλείψεων στα καύσιμα και, καθώς τα άλογα των κινητήρων χρειάζονται βενζίνη, ένας διανομέας κατέφυγε σε πραγματικό άλογο για να κάνει τη δουλειά του.

Βίντεο που διακινήθηκε στα social media, εμφανίζει τον άνδρα να τροχάζει σε πολυσύχναστο δρόμο της Χιντεραμπάντ, στα νότια της Ινδίας, με τη χαρακτηριστική κόκκινη τσάντα της εφαρμογής online παραγγελιών στην πλάτη του.

«Δεν υπάρχει βενζίνη για τη μηχανή μου. Περίμενα τρεις ώρες στην ουρά. Εφυγα επειδή ήρθε παραγγελία, αλλά χωρίς καύσιμα» εξηγεί ο διανομέας του Zomato που ένευε στους κατάπληκτους περαστικούς πάνω από το άλογό του.

A Zomato delivery man went for the delivery on horse as he couldn’t get the fuel for his vehicle. 😀

pic.twitter.com/F7yss76ATv

— Shantanu (@shaandelhite) January 3, 2024