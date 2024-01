Νέος, ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Νέος, ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την Ιαπωνία.

Αυτή τη φορά το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στο νησί Σάντο, στην περιφέρεια Νιιγκάτα.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: A 6.0 magnitude earthquake has hit the centre of Japan, according to the country’s meteorological agency.https://t.co/PAiZ4D1jU3

