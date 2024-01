Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισλανδία: Η ηφαιστειακή λάβα έφτασε στα σπίτια

Σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες στην ισλανδική πόλη Γκρίνταβικ έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, εκτοξεύοντας λάβα, η οποία έφτασε μέχρι τα σπίτια της Γκρίνταβικ, πόλης ψαράδων.

Some homes have been destroyed by lava in #Grindavik #Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/WUZAUXWDTA

— 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) January 15, 2024