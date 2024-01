Κέμι Μπάντενοχ: Ποια είναι η επικρατέστερη διάδοχος του Σούνακ στους Τόρις

Μετρημένες φαντάζουν πλέον οι ημέρες του Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του κυβερνώντος –για μερικούς μήνες ακόμη– Συντηρητικού Κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία, αφού η εκλογική ήττα από τους Εργατικούς θεωρείται δεδομένη στις εκλογές που αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Τη θέση του αμφιλεγόμενου ηγέτη των Τόρις εποφθαλμιούν αρκετοί, αλλά μία είναι η επικρατέστερη, και το όνομά της είναι Κέμι Μπάντενοχ.

Η σημερινή υπουργός Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Πολιτικής, που είχε αποτύχει κατά την εσωκομματική διαδικασία η οποία ανέδειξε πρωθυπουργό τον κ. Σούνακ το 2022, είναι πλέον η δημοφιλέστερη μεταξύ των οπαδών των Συντηρητικών και ελπίζει, όταν έρθει η ώρα, να συγκεράσει τις πιο δεξιές πεποιθήσεις της λαϊκής Βρετανίας με τις κεντρομόλους τάσεις της παράδοσης One Nation του κόμματος, όπως εκφράζονταν παλαιότερα από τον Τζον Μέιτζορ και τη φιλοευρωπαϊκή μειοψηφία των Τόρις.

Φαβορί των μπούκις

Από το περασμένο καλοκαίρι (συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2023) και μετά, η νιγηριανής καταγωγής Μπάντενοχ είναι το πρώτο φαβορί των γραφείων στοιχημάτων για τη διαδοχή του Σούνακ στην ηγεσία των Συντηρητικών, όταν έρθει η αναμενόμενη συντριβή –κατά τις δημοσκοπήσεις– στις εκλογές που θα καταστήσει υποχρεωτική την αποχώρηση Σούνακ.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κεντροαριστερή πολιτική επιθεώρηση New Statesman, στο πρόσφατο συνέδριο των Τόρις ήταν αδύνατο να αναφερθεί κανείς στη διαδοχή του κ. Σούνακ χωρίς να μιλήσει για το όνομα της κ. Μπάντενοχ, ακόμη και αν στη συζήτηση έπεφταν και τα ονόματα του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, αλλά και του αρχιτέκτονα του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ. Πολλοί μιλούν (και γράφουν) πλέον για την «ντε φάκτο διάδοχο» του Ρίσι Σούνακ.

Φωτ.: Associated Press

Ποια είναι λοιπόν η κ. Μπάντενοχ, που φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη αφρικανικής καταγωγής αρχηγός των Συντηρητικών;

Γεννημένη στο Γουίμπλεντον, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, από γονείς νιγηριανής καταγωγής, μεγάλωσε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στο Λάγος και στις ΗΠΑ. Η βουλευτής της περιφέρειας Σάφρον Γουόλντεν έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «μετανάστρια πρώτης γενιάς».

Αφού εργάστηκε σε συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ως ψηφιακή διευθύντρια για το περιοδικό Spectator, εκπροσώπησε αρχικά τους Συντηρητικούς στο δημοτικό συμβούλιο του Λονδίνου και ήταν μία από τους λίγους νέους βουλευτές των Τόρις που εξελέγησαν το 2017.

Δημοσιότητα

Η παρθενική ομιλία της Κέμι Μπάντενοχ παρέπεμπε στην εμπειρία της καθώς μεγάλωσε σε μια χώρα όπου η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Εκείνο το φθινόπωρο παρουσίασε την Τερέζα Μέι στη σκηνή στην άτυχη ομιλία της πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του κόμματος. Αυτή, λένε οι σύμμαχοί της, ήταν η στιγμή που η Μπάντενοχ προσέλκυσε για πρώτη φορά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Η Κ. Μπάντενοχ, ως φανατική υπέρμαχος του Brexit και πολέμια της μανίας με την πολιτική ορθότητα, κέρδισε γρήγορα τη φήμη ότι είναι «ευθύς και ειλικρινής τύπος» και είχε ήδη υποδειχθεί ως μελλοντική ηγέτις όταν η Τ. Μέι παραιτήθηκε το 2019.

Μετά την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπ. Τζόνσον έδωσε στην Κ. Μπάντενοχ την πρώτη της κυβερνητική θέση, της υφυπουργού για τα Παιδιά και τις Οικογένειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, μετά τον διορισμό του Ρ. Σουνάκ στη θέση του υπουργού τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Τζόνσον της παρέδωσε επίσης τα υψηλού προφίλ καθήκοντα περί ισότητας – ένα ρόλο που κράτησε μέχρι τον Ιούλιο του 2022, όταν παραιτήθηκε με περισσότερους από 50 υπουργούς για να αναγκάσει τον κ. Τζόνσον να αποχωρήσει.

Η απόφασή της να συμμετάσχει στην κούρσα για την ηγεσία αντί του κ. Τζόνσον, παρόλο που δεν είχε ποτέ θητεύσει υπουργός, πυροδότησε αυτό που ορισμένοι αποκαλούσαν «πυρετό Κέμι», ειδικά αφού κέρδισε την έγκριση του ανθρώπου που ήλεγχε πολλούς μηχανισμούς του κόμματος, Μάικλ Γκόουβ. Δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην τελική ευθεία της διαδικασίας.

Σήμερα, όμως, το πολιτικό τοπίο φαίνεται πολύ διαφορετικό. Η Κέμι Μπάντενοχ δεν είναι πια μία νέα αντάρτισσα, αλλά υπουργός των κυβερνήσεων Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, υπό τις οποίες η δημοφιλία των Τόρις έχει πέσει κατακόρυφα. Τα φαινομενικά άψογα διαπιστευτήριά της για το Brexit αμφισβητήθηκαν τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν υποβάθμισε το Νομοσχέδιο περί της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παραβαίνοντας την υπόσχεση ότι όλοι οι νόμοι της Ε.Ε. θα καταργούνταν μέχρι το τέλος του 2023.

Παρασκήνιο

Αυτή και ο Μ. Γκόουβ φέρεται να συγκρούστηκαν όταν φήμες τον ήθελαν να είχε σχέση με μια φίλη της, αν και οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η επαφή Μπάντενοχ και Γκόουβ είχε διακοπεί νωρίτερα επειδή ο κ. Γκόουβ έχασε την πίστη του στην ικανότητα της κ. Μπάντενοχ.

Το κύριο πλεονέκτημα της 44χρονης υπουργού είναι η ικανότητά της να απευθύνεται στις διάφορες πτυχές της Δεξιάς χωρίς να αποξενώνει εντελώς τους κεντρώους. Με σκοπό να τοποθετηθεί ως μια «λογική δεξιά» πολιτικός την οποία οι μετριοπαθείς οπαδοί του One Nation (της κεντρώας τάσης κατά των ταξικών διακρίσεων) και οι υπουργοί της κυβέρνησης θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους, έχει περιορίσει τις παρεμβάσεις της στο ελάχιστο.

Φωτ.: Reuters

Οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι η Κ. Μπάντενοχ είναι εύθραυστη, αλαζονική και χρησιμοποιεί το υπερυπουργείο της ως πλατφόρμα για να κερδίσει την ηγεσία και όχι για να επιφέρει μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλές φήμες ότι είναι «τεμπέλα» (ότι δεν διαβάζει έγγραφα, αφήνει τους υφισταμένους της να κάνουν όλη τη δουλειά κ.λπ.) και πως ενδιαφέρεται μόνο σε επίπεδο επιφάνειας για τις λιγότερο λαμπερές πτυχές του ρόλου της.

Εάν όντως οι Τόρις χάσουν τις γενικές εκλογές, και η Μπάντενοχ φτάσει στην τελική δυάδα στην κούρσα για την ηγεσία, βουλευτές από όλο το φάσμα των Τόρις –με διαφορετικούς βαθμούς ενθουσιασμού– συμφωνούν ότι είναι «απολύτως σίγουρο» ότι θα γίνει η επόμενη αρχηγός. Είναι απίστευτα δημοφιλής στα μέλη των Συντηρητικών, η ψήφος των οποίων –σύμφωνα με τους ισχύοντες εκλογικούς κανόνες– θα είναι σε αυτό το στάδιο καθοριστική.

Πηγή: The New Statesman, The Independent